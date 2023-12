Transition Energétique

Lors d’une cérémonie organisée à l’Assemblée Nationale le 7 novembre, le Conseil départemental de Loir-et-Cher a reçu le prix Territoria Argent dans la catégorie «Transition énergétique» pour le déploiement d’un système de régulation de chauffage connecté supervisé par une intelligence artificielle. Un dispositif mis en place au début de l’année et qui a généré une économie d’énergie de 20%. «Ce système innovant mis en place est un ensemble de boitiers qui permet d’adapter le chauffage des bureaux selon son utilisation réelle et non seulement suivant un calendrier et ainsi de réduire la température en cas d’absence prolongée comme des congés, télétravail, ou autre» expliquait Claire Foucher-Maupetit, vice-présidente du Conseil départemental, chargée notamment des bâtiments et rapporteur du budget.