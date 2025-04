Un magazine pour (re) découvrir le Vendômois

L’Office de Tourisme de la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois a dévoilé en mars son tout nouveau magazine où l’on retrouvera toute la richesse de notre territoire, une véritable invitation à plonger au coeur de l’histoire, du patrimoine et de l’art de vivre en Vendômois, du Perche à la Vallée du Loir. «Ce magazine disponible à l’Office et réalisé en interne par l’équipe de l’Office propose une exploration immersive des pépites culturelles, gastronomiques et naturelles. Un outil indispensable pour retrouver les visites incontournables à faire pendant le séjour de nos touristes en vacances sur notre territoire» souligne Corinne Gontier, directrice de l’Office de Tourisme de Vendôme. Des QR codes jalonnent le magazine pour renvoyer ses lecteurs vers des rubriques plus complètes sur le site Web.