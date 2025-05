Foire de la Pentecôte, du 7 au 9 juin

On ne présente plus la Foire de la Pentecôte, la 103e édition, où pendant trois jours, Montoire-sur-le-Loir vivra au rythme de découvertes et d’échanges.

Depuis des décennies, certains exposants, petits-fils, fils, pères sont présents chaque année, ce qui créé une petite famille. Vous pourrez ainsi rencontrer tous les corps de métiers, différents commerces et points de vue gustatifs, il y en aura pour tous les gourmands et gourmets.

Trois jours de bonne humeur avec des animations musicales de l’Harmonie du Loir, La Muroise et l’Eveil de Souday, du VTT trial ou des confections de chapeaux personnalisés par les artistes Sylvain et Carine Galesso sauront aussi amuser petits et grands. Le Car Podium du Conseil Départemental avec Denis’Anim viendra compléter cette bonne ambiance et la convivialité de cette foire plus que centenaire. Comme chaque année, le lieu du Quartier Marescot recevra les décorations florales par les Serres de Saint Martin avec la participation des communes alentour pour le prêt de matériel indispensable au bon déroulement de ces trois jours de folie.

Le samedi soir, une paëlla préparée par le Clos du Loir et la danse assurée par Anthony Bouffard animeront le repas-dansant qui remporte chaque année un grand succès.

La fête foraine également présente pendant la foire sur la place Clemenceau fait partie intégrante de la fête. L’entrée est évidemment gratuite pendant ces trois jours d’une manifestation qui reste familiale, bon enfant et chaleureuse.