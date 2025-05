Exceptionnelle soirée musicale au Château de Rochambeau

En cette année du 300ᵉ anniversaire de la naissance du Maréchal, l’association Résurgence, qui fête ses 55 ans au service du patrimoine du Vendômois, a choisi le cadre patrimonial du château de Rochambeau où se déroula son premier concert en 1972.

Après l’accueil par les trompes de chasse du Cercle Saint-Hubert-Bourbon-Vendôme, le concert s’annonce comme un exceptionnel voyage musical parmi les plus belles pages du grand répertoire symphonique de Mozart et Beethoven à Mendelssohn et Bizet, en passant par Ravel, Berlioz… Avec l’Ensemble Orchestral Symphonique de Loir-et-Cher, la qualité des musiciens, sous la baguette de Claude Kesmaecker, directeur musical, et le choix des œuvres raviront les mélomanes avertis comme ils feront découvrir « le classique » aux autres !

Enfin, à l’issue du concert, l’habituel buffet aux chandelles se tiendra dans le cadre illuminé du parc et du château

Entrée tout compris 35€ le soir même, ou 30€ si réservation avant le 4 juin par chèque à l’ordre de Résurgence 7 rue Renarderie 41100 Vendôme ou par carte via le site ci-après :*

Infos : www.resurgence-vendomois.fr

Tel. 06 72 98 33 93 ou 06 84 99 79 73

Tarif réduit 15€ pour les moins de 14 ans.

L’après-midi, visite-découverte en autocar

«55 ans de restauration de patrimoine bâti et de vitraux: visite de 2 beaux exemples: La chapelle de Villethiou et ses 25 vitraux, le Four à chaux de Berger (fin XVIIIe siècle) puis visite de Rochambeau»

Départ 14h au Pré aux Chats à Vendôme. Retour vers 18h. Participation 15€.

Les bulletins d’invitation pour le Concert et la Découverte seront disponibles courant mai dans les offices de tourisme de Vendôme, Montoire, Fréteval…