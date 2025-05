Rendez-vous aux jardins de Vallée de Ronsard

Pour cette 4e édition du festival Les Jardin’ales, à Couture-sur-Loir et à Tréhet, 9 particuliers ouvrent gratuitement leur jardin les 7 et 8 juin. Au-delà de la beauté des lieux et de la présence d’artisans d’art dans chaque jardin, des animations, concerts et spectacles raviront les visiteurs.

Samedi, un récital chant et piano sera proposé par Jeanne de Lartigue et Béatrice Sprenger. Dimanche, de 11h30 à 17h30, la compagnie La Charrette aux cailloux déambulera dans les jardins et The Green bike dans les rues de Couture. Les neuf jardins seront indiqués par un fléchage :

Le jardin du Liseron

Un jardin d’odeurs, de couleurs et de saveurs, où plus de 500 variétés botaniques se côtoient dans un fouillis apparent, mais extrêmement ordonné. C’est un jardin pour se perdre et pour rêver.

Le jardin de l’École

Ici, les enfants apprennent à cultiver, observer et se régalent des légumes et des fruits récoltés.

Le jardin des Courants du Loir

Grand jardin avec une collection de rosiers grimpants, buissons et lianes, accompagnés de parterres de vivaces et d’annuelles, de dahlias et d’arbustes très originaux.

Le jardin des voisins

Un petit jardin de centre bourg, avec des végétaux tous simples, avec des plaisirs à chaque saison. Il sera le théâtre du spectacle de marionnettes pour la fête des jardins.

Le jardin des Délices

Jardin de village qui associe arbres et arbustes, massifs de vivaces et fleurs, carrés potagers et verger qui offrent les fruits de la gourmandise.

Le jardin des Arts

La conception de ce jardin de 4000m2 s’est inspirée des tableaux de l’artiste avec ses larges mouvements associés à une palette très délicate des couleurs.

Le jardin du Poirier

Un parc et un potager qui entourent la maison de Marie Du Bois, valet de chambre de Louis XIII et de Louis XIV.

Le jardin du Lapin

Un jardin de surprises où les végétaux sont mis à l’honneur, en racontant des histoires. On y fait mille découvertes inattendues et joyeuses…

Le jardin de la Frelonnière

Croquignolet à souhait. On y admire d’ailleurs de magnifiques citronniers.