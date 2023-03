Fort de son succès l’année dernière, avec 700 jeunes présents, 60 recruteurs et 900 offres d’emploi, le Forum Jobs d’été 2023 aura lieu samedi 11 mars de 10h à 17h au Minotaure à Vendôme.

Trois nouveautés sont à souligner pour cette édition 2023 organisée par Territoires Vendômois avec comme partenaires Pôle Emploi, la Mission locale du vendômois et le Bureau Information Jeunesse de Loir-et-Cher :

des horaires modifiés (10h-17h au lieu de 14h-19h l’an dernier) car une très forte concentration de participants entre 14h et 17h a été constatée, ce qui a eu pour effet de trop réduire les temps d’entretien entre jeunes et recruteurs. La possibilité de venir dès le matin doit permettre de mieux lisser la fréquentation sur la journée, et de laisser aux jeunes du temps pour s’intéresser à tous les champs de recrutement.

Des espaces de recrutement mieux identifiables avec 3 grands pôles, les structures enfance et jeunesse au rez-de-chaussée, les emplois de la collectivité dans le forum avec une communication renforcée pour faire valoir l’attractivité de l’emploi public et l’espace le plus vaste dans la grande salle dédiée aux entreprises.

Enfin, le forum Jobs d’été sera aussi une opportunité pour promouvoir de nombreux autres dispositifs à destination des jeunes, des chantiers citoyens, aux dispositifs de mobilité internationale, avec un espace citoyen et d’engagement localisé dans les salons cour, jardin et Loir.