Informer sur les droits

Chaque année, la Journée Nationale de l’Accès au Droit (JNAD) permet à tous les citoyens de s’informer sur leurs droits et les procédures en cas de problématiques juridiques. Cette journée s’est déroulée en mai et a permis d’aller d’abord toute la matinée à Vendôme à la rencontre d’associations du point-justice et de suivre dans l’après-midi à Blois plusieurs tables rondes sur des thèmes récurrents sur les arnaques.

« Nul n’est censé ignorer la loi » rappelle le droit français dans ce principe important. Encore faut-il connaître ses droits et devoirs. C’est ce que permet un grand nombre d’associations dans le Vendômois qui aide chaque jour les habitants à s’informer, bénévoles et professionnels au point-justice de Vendôme. Ainsi juristes, conciliateurs de justice, France Victimes, délégué du Défenseur des Droits ou UFC Que Choisir sont présents pour vous défendre lors d’entretiens anonymes, gratuits et confidentiels. D’ailleurs le point-justice au sein du guichet unique des Rottes a été totalement rénové récemment.

Dans le cadre de cette JNAD, et comme l’année dernière, les Conseils Départementaux de l’Accès au Droit de Loir-et-Cher, du Loiret et de l’Indre-et-Loire se sont regroupés pour organiser une action commune et l’événement a eu lieu à Vendôme. Ainsi présidents et procureurs des tribunaux en lien avec la Communauté d’Agglomération territoires Vendômois étaient accueillis ce 23 mai pour présenter cette journée particulière avec l’objectif clair de toucher un maximum de gens, surtout les personnes ayant le moins accès au droit.