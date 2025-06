3e édition du festival les Montoi’rieuses

Les Montoi’rieuses reviennent cette année les 4 et 5 juillet avec au programme de cette 3e édition plusieurs spectacles de rue gratuits et en direct par différentes compagnies de théâtre et concerts de la fanfare… Une joyeuse fête !

Les dérapages immersifs – création in situ – Cie Exuvie

Une série de performances plus ou moins longues, théâtrales, circassiennes et dansées, imaginées et créées à l’intérieur et pour un espace donné.

Les dérapages immersifs naissent dans l’espace même où ils mourront. Les tableaux vivants éphémères sont imaginés sur place avant le spectacle. Durant ces trois jours, nous nous imprégnerons de l’énergie de vie du lieu. Son architecture, son activité, le vide qui s’en dégage, la vie qu’il abrite… L’absurde et le décalé seront utilisés comme filtre pour observer le monde et en particulier le comportement humain.

Conférence Genre & Arts – Cie Exuvie

Carbonne – Pièce chorégraphique – Cie Apou

Carbonne est un passe-temps chorégraphique de 25 minutes pour deux carcasses.

Sur la base d’une structure géométrique au sol, composée de douze points, deux corps s’élancent dans un jeu de marelle enivrant. Ils se croisent, s’éloignent, se rapprochent, s’essoufflent. Entrainés dans l’insatiable désir du mouvement, une fresque hypnotique s’esquisse, interprétée par les deux danseuses à la recherche d’une articulation entre rythme et espace.

Eparse – duo musique et trapèze – Cie Exuvie

Performance d’écriture dans l’espace public par l’auteur et performeur Malo Patron