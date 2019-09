Jean-Louis et Laurie, un parcours surprenant !

A Montoire-sur-le-Loir, Jean-Louis et Laurie Garigue sont très vite devenus des visages familiers. Ils ne se contentent pas d’être doublement impliqués dans le domaine du tourisme, à la fois comme propriétaires d’un gîte et comme créateurs d’un lieu insolite, tout près de la chapelle Saint-Gilles, cabinet de curiosités et musée de la tuile.

Ces bénévoles infatigables apportent aussi leur concours à plusieurs associations montoiriennes qui ont pour objet la restauration du patrimoine et l’animation du vieux quartier entre le château et le Loir.

Jean-Louis est un homme étonnant pour lequel «travailler seul n’a pas de sens», son parcours professionnel comme son engagement associatif illustrant son propos. Né dans l’Essonne, il a suivi des études de dessinateur ; après son service militaire il a entrepris une formation d’infirmier en psychiatrie à Metz. Intarissable sur ce métier qu’il a exercé jusqu’à sa retraite, il avoue avoir énormément appris : «C’est un travail exigeant mais passionnant ; c’est aussi un métier usant car il faut être disponible, faire preuve d’empathie, de réactivité et de solidité ; grâce aux malades, je me suis formé toute ma vie.»

Laurie, une mosellane pure souche, est quelqu’un de très discret qui n’aime pas occuper le devant de la scène, mais qui a d’énormes possibilités dans de nombreux domaines. Comme Jean-Louis, elle a exercé un métier éprouvant pendant une quinzaine d’années. L’un comme l’autre sont habitués à travailler et à mettre leur enthousiasme au service de nouveaux projets. «Notre seul objectif, c’est de participer à l’accroissement de la notoriété de Montoire et au développement du tourisme dans la vallée du Loir.»

En 2014, ils ont quitté l’Est pour s’installer en vallée du Loir ; après de nombreuses visites, ils ont fini par trouver la maison de leurs rêves entre Montoire et Fontaine-les-Coteaux.

Dès leur arrivée, Jean-Louis et Laurie se sont impliqués dans la vie associative : création de randonnées gourmandes, participation à l’association de sauvegarde de l’église Saint-Oustrille, au Comité d’animation du quartier du vieux Saint-Oustrille, mise en place du circuit des «Dix sites insolites de la vallée du Loir»… Leurs projets sont nombreux, que ce soit pour «La Grange» qui devrait être référencée dans la prochaine édition du «Guide du Routard» et dans «Le Petit Futé» ou pour de nouvelles animations comme «La Nuit des sorcières». «Saint Greluchon» dont l’histoire ne manque pas de piquant, sera mis aussi à l’honneur. Les Journées du «savoir-faire» et du «patrimoine» n’en seront pas moins célébrées d’une manière originale.

Jean-Louis travaillera également sur le concept des sites touristiques en vallée du Loir qui lui est cher. Il souhaite que la coopération qui s’est traduite en 2019 par une première opération de communication sur les «Dix sites insolites», se poursuive et se développe.

Xavier et Sabine Campion

Le Petit Vendômois