Même si cette histoire a fait couler beaucoup d’encre à juste titre après la maladresse de la municipalité, la cérémonie de remise de médaille et diplôme de Juste parmi les Nations à Jeanne et Jean Philippeau, qui a eu lieu le 16 juin au Minotaure en présence, entre autres, de la ministre Aurore Bergé, fut remplie d’une vive émotion.

Médaillé et diplômé aujourd’hui à titre posthume de Justes parmi les Nations, le couple avait caché et sauvé à Vendôme dans leur maison, Madeleine et Arlette Testyler, nées Reimann ainsi que Simone Windland pendant les heures les plus sombres de l’occupation. Ce titre est décerné à des personnes de confession non juives et qui, au péril de leur vie, ont sauvé des juifs persécutés et voués à une mort certaine. C’est la plus haute distinction civile créée et délivrée par l’État d’Israël.

Arlette Testyler, présidente de l’Union des Déportés d’Auschwitz, a pu dans son discours retracer son histoire vendômoise avec sa sœur en présence des descendants de la famille Philippeau et de nombreuses personnalités dont Patrick Klugman, président du Comité Français pour Yad Vashem, institution qui œuvre sans relâche pour transmettre et enseigner la Shoah aux jeunes générations.

«L’antisémitisme n’a pas disparu avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s’est réinventé, il a mué, il a muté, il s’est renouvelé […] il ne se cache plus, il se déguise, il se propage, il parade, il insulte, il tague, il intimide, il viole, il tue […] Honorer aujourd’hui Jeanne et Jean Philippeau, ce n’est pas simplement leur dire merci, c’est prendre leur relais » concluait la ministre dans son discours.