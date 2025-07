Vendômois insolite en 111 adresses

Envie de flâner à l’arboretrogne de Boursay, déguster une bière artisanale à Choue, s’initier à Selommes à la Nordic attitude, découvrir les coulisses des troglos de Trôo… Ce guide de découvertes insolites, loin des sentiers battus, est pour vous.

«111 lieux en Loir-et-Cher à ne pas manquer» livre une vraie chasse aux trésors signée de Candy Pastre, médiatrice culturelle tombée amoureuse du Loir-et-Cher au point de s’y installer.

Pendant deux ans, l’autrice a pris son bâton de pèlerin en quête de lieux méconnus ou mal connus y compris de ses habitants. Loin des châteaux, des parcs et autres églises et chapelles répertoriées, elle enrichit la liste de balades pour tous les esprits curieux.

«L’éditeur m’a donné carte blanche pour cet ouvrage attaché au Loir-et-Cher qui s’inscrit dans une vaste collection avec notamment ceux consacrés aux terroirs voisins de la Touraine, du Poitou, de la Charente. J’ai cherché à réunir à la fois des sites méconnus aussi bien publics que privés mais aussi des initiatives originales ici pour animer un jardin, là pour ouvrir un atelier, animer des lieux de baignade ou encore des exploitations agricoles. Et le Loir-et-Cher dont le Vendômois regorge de ce type d’endroits cachés et d’adresses insolites. »

Et l’autrice de conclure. «Une réédition étant prévue, je compte sur les lecteurs et les passionnés du patrimoine comme de l’environnement pour me donner de nouvelles adresses destinées à enrichir cette chasse aux trésors. »

«111 lieux en Loir-et-Cher à ne pas manquer» de Candy Pastre, aux éditions Emons, 230 pages, 18,95€29

Elise Peps