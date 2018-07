La belle aventure fluviale

Inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, La Loire, fleuve royal, peut s’explorer en canoë ou en kayak en toute sécurité. « Loire Kayak », unique loueur professionnel en Loir-et-Cher, vous attend au départ du lac de Loire pour une demi-journée, une journée, ou plus, pour une aventure hors du commun.

On connaissait les balades à vélo le long de la Loire, la randonnée avec sac à dos le long des sentiers, mais naviguer sur La Loire, c’est s’offrir un autre point de vue sur le fleuve, naturel et patrimonial. Le côté nature bien sûr, mais également le vent de l’aventure, et sans aucun risque.

Pour sécuriser votre exploration, « Loire Kayak » a tout prévu : avec des outils modernes comme une appli géolocalisée, qui fonctionne sur votre smartphone, y compris en mode «avion». Le temps de leur aventure, les «navigateurs» savent précisément où ils se trouvent. En cas de besoin, grâce au bouton «SOS», le loueur est immédiatement prévenu et pourra vous repérer facilement.

David, à la tête de l’entreprise, professionnel depuis 15 ans, passionné et guide diplômé, entretient ses 280 embarcations chaque hiver. La sécurité reste sa priorité : « Loire Kayak est agréé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. En amont ou en aval de la base de loisirs du lac de Loire, nous accompagnons en bus nos clients ou nous allons les chercher. Personne ne se perd, la seule obligation pour pouvoir louer les canoës, c’est de savoir nager et donc d’être âgé de plus 5 ans !», précise David.

Précieux conseil avant d’embarquer, n’oubliez pas vos affaires de rechange, et «Loire Kayak» vous prête même des bidons étanches pour qu’elles restent au sec. Alors, prêts pour l’aventure fluviale ? Ça commence aujourd’hui…

Loire Kayak – Lac de Loire, D951, à Vineuil (10mn de Blois, direction Chambord le long de la Loire).

Réservation en ligne : loirekayak.com ou : 06 62 901 543.

Le Petit Vendômois