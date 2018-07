Découvrir Vendôme autrement

«La Trinité et ses secrets» : découvrez l’histoire et l’architecture de cette ancienne abbaye bénédictine du XIe au XIXe siècle. Rdv à l’office de tourisme (2 visiteurs au minimum pour la visite du clocher). Tarif 5.35€.

Tous les mardis (sauf le 10 juillet), vendredis (sauf les 6 juillet et 13 juillet, 24 et 31 août), dimanche 29 juillet à 15h, et les dimanches à 10h30 (sauf le 29 juillet et 26 août); Vendôme; accès exceptionnel au triforium (à mi-hauteur dans l’église) les vendredis et dimanches et au clocher les mardis.

«La lettre volée» : conçues et présentées par Wish Association et la Direction du développement économique de Territoires Vendômois, en partenariat avec l’Avade et la Régie de Quartiers. Limité à 25 personnes. Résa. auprès de l’Office de tourisme (lire ci-contre) :

Les 5, 6, 8, 10, 11, 12 juillet (20h), les 24, 25, 26, 30, 31 août et le 1er septembre (19h30); Vendôme; visite guidée de l’abbaye de la Trinité filmée en compagnie de Bob et Susie et d’une guide conférencière. Rdv au jardin du chevet de la Trinité, près du pont de l’abbaye. Tarif 5.35€.

«Promenade nocturne aux flambeaux» : limitée à 40 personnes. Réservations à l’accueil de l’Office de tourisme.

Mercredis 18 et 25 juillet (22h) et les 1er, 8, 15 et 22 août (21h30). A la tombée du soir, laissez-vous guider dans les rues calmes du coeur de Vendôme. Rvd office de tourisme. Tarif 5.35€. Limité à 40 personnes. Résa. auprès de l’office de tourisme.

«Laissez-vous conter Vendôme» :

Tous les jeudis (sauf 12 juillet et 30 août), le vendredi 13 juillet et le mercredi 29 août (15h); Vendôme; la ville, ses monuments n’auront plus de secret pour vous. Accès exceptionnel à la salle des actes de l’ancien collège des Oratoriens. Rdv office de tourisme. Tarif 5.35€.

«Château au fil des pierres et de l’histoire» :

Tous les samedis (sauf les 20 juillet, 2 et 9 août) (15h); Vendôme; Moyen-Age, Henri IV, parc à l’anglaise et panorama sur la ville… Accès exceptionnel à la tourelle de la glacière. Rdv Orangerie du parc du château. Tarif 4.75€. + exposition des «Promenades Photographiques» jusqu’au 2 septembre, dans le parc et dans l’orangerie (14h30-18h30, fermé le mardi).

«L’été des 6-12 ans» ou comment découvrir le patrimoine en s’amusant.

Visite ludique accompagnée, selon le thème, de jeux multimédia, coloriage, peinture, livret jeu. A 15h, rdv cour du Cloître de la Trinité. Tarif 3,75€, pré-insc. à l’Office de tourisme (limité à 10 jeunes), 02 54 77 05 07.

Lundi 9 juillet; «Chasse aux gargouilles»

Lundi 16 juillet; «Plantes et 5 sens»

Lundi 23 juillet; Nouveau ! «Couleurs et patrimoine».

Lundi 30 juillet; «Mystère de la lettre volée»

Lundi 6 août; Nouveau ! «Couleurs et patrimoine»

Lundi 13 août; «Dessine un blason»

Lundi 20 août; Nouveau ! «Couleurs et patrimoine»

Lundi 27 août; «Jouer avec le patrimoine»

