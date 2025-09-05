La Chartre tient salon

À La Chartre-sur-le-Loir (72), samedi 8 novembre, une quinzaine d’auteurs avec la librairie d’Ecommoy seront accueillis pour le Salon du Livre, version 2025.

L’éditeur Libra Diffusion du Mans, présentera les auteurs Denys Ezquerra, ancien professeur de lettres qui a su trouver l’inspiration dans son département de La Sarthe et les illustrateurs Pascal Mariette, ancien technicien des Bâtiments de France qui, passionné lui aussi de son département anime avec ses crayons le patrimoine et Timothée Tostivint, jeune dessinateur, qui a réalisé spécialement l’affiche du salon. Patrick Bourgault avec ses romans graphiques sera également présent. Les livres jeunesse ne seront pas oubliés avec Adabam et Florence Brillet pour l’apprentissage de la lecture ainsi que Nadia Gypteau et l’illustratrice Catherine Silva. Enfin, Anne-Sophie Baumann, en parallèle de sa présence au salon interviendra dans les écoles pour une démonstration de confection de livres «Pop Up». Une dictée, exercice intéressant avec le collège, se déroulera le 4 novembre avec une version adulte le soir pour défier les lois de l’orthographe !