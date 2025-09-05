Jeux et concoursSorties et loisirs

«Qui a refroidi Lemaure ?»

qui a refroidi lemaure 2

C’est parti pour «Les médiathèques mènent l’enquête !». Cette aventure interactive est proposée à tour de rôle dans l’ensemble du réseau des médiathèques de Territoires Vendômois dans le cadre des animations autour du polar. Démarrage dès septembre à la médiathèque de Selommes et l’aventure continuera en octobre à Montoire, en novembre à Vendôme et en décembre à Savigny-sur-Braye.

qui a refroidi lemaure 126 rue Dampierre, un jeune homme, Vincent Lemaure est retrouvé défenestré. Parmi les six occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait aux voisins de palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? Le visiteur est engagé par Séraphin Limier, légende de la PJ, comme inspecteur stagiaire. Muni d’une tablette, il arpente les lieux de l’intrigue, collecte les indices, interroge les témoins, rencontre la légiste, consulte les rapports… Nul doute qu’à l’issue de cette enquête, il détiendra le coupable.

Cette exposision-enquête invite à entrer dans une fiction pour en devenir l’un des protagonistes. Une expérience d’un nouveau genre à vivre en solo, en tandem, en famille… 30 à 45 minutes : c’est la durée moyenne au terme de laquelle le visiteur découvre le coupable.

Jusqu’au 25 septembre, à la Médiathèque de Selommes en octobre, à la médiathèque Nef-Europa de Montoire en novembre, à la médiathèque de Vendôme, en décembre, à la média-ludothèque Agora-Braye de Savigny-sur-Braye
