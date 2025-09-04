Les églises de nos villages

La plupart des églises ouvrent leurs portes pour les journées du patrimoine pour des visites libres et gratuites. Des visites guidées sont assurées à cette occasion dans certaines églises et ponctuellement au cours de l’année par le service diocésain de la pastorale du tourisme. Retrouvez ci-dessous les prochaines dates de visites guidées sur le territoire vendômois. Le programme complet est disponible sur pastoraledutourisme41.fr

Samedi 6 sept. : Bouffry – Nativité de la B.M.V. – T. Stansbury (06 50 99 26 19)

Samedi 20 et dimanche 21 sept. : Vendôme – Notre-Dame des Rottes – 14h à 18h. Ch. Sigot (02 54 72 14 22)

Samedi 20 sept. : Prunay-Cassereau – Saint Jean-Baptiste – N. Habold (07 80 03 24 33)

Samedi 20 sept. : La Fontenelle -Saint Gilles – R. Escadafals (06 13 15 34 41)

Dimanche 21 sept. : Circuit Conan St Saturnin 15h – Sainte Gemmes 16h Équipe de Oucques (02 54 23 01 59)

Dimanche 21 sept. : Saint Jean-Froidmentel – Saint Jean-Baptiste – visite à 16h A. et H. de la Taille et P. Gouache (06 68 49 17 22)

Samedi 27 sept. : Couëtron-au-Perche – Souday – Saint Pierre aux liens – X. Fonlladosa (06 01 84 05 30)

Samedi 4 oct. : Boursay – Saint Pierre – G. Dufrenoy (06 85 42 33 61)

Samedi 4 oct. : Droué – Saint Nicolas – R. Escadafals (06 13 15 34 41)