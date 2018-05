La distillerie Pelletier livre ses secrets

Depuis plus de trente ans, Daniel distille dans toute la région. Bouilleur ambulant avec son alambic, il distille des fruits et du cidre pour ses clients dans les communes de Loir-et-Cher et de la Sarthe. Le week-end des 9 et 10 juin, l’établissement fera portes ouvertes pour le plus grand plaisir des amateurs ou des curieux.

L’implantation de pommiers et arbres fruitiers durant les années 1990 autour de la ferme permettent à Daniel et Fanny de commencer leurs propres productions de cidre au début des années 2000, tout en développant les jus de pomme et le vinaigre de cidre. En 2007, l’affaire familiale s’étend, la Distillerie Pelletier se lance dans la production de sa propre eau-de-vie, issue des nombreux fruits de leur verger. En 2010, pour mieux accueillir leurs clients, leur boutique à la ferme voit le jour et draine une clientèle de plus en plus nombreuse.

Il y a un an, Ophélie et Thibaut, leurs enfants, rejoignent l’entreprise pour les épauler. Une deuxième génération qui déboule avec de nouvelles idées pour commercialiser leur production artisanale : lancement de la vente directe, au particulier comme au professionnel, à travers leur site internet et l’organisation de ces premières portes ouvertes pour offrir au visiteur la possibilité de voir le fonctionnement de l’alambic, avec des panneaux d’expositions sur le processus de fabrication du cidre et de l’eau de vie. Toute la famille est sur le pont pour vous accueillir à la distillerie pendant ce week-end et pour vous expliquer leur métier de bouilleur ainsi que leur entreprise artisanale. De plus, pour les amateurs ou les curieux, une belle occasion de découvrir par le biais de dégustations gratuites la production de huit eaux-de-vie et deux liqueurs, en plus du cidre et des jus de pomme aux différents parfums, avec aussi les deux nouveautés 2018, « l’Audacieuse » eau-de-vie de quetsche, et la liqueur de verveine.

Durant ces deux jours, plusieurs producteurs participeront également aux portes ouvertes, comme l’association le « Temps des Moissons », de Valennes (72), avec son four à pains cuits sur place. Médéric Lucas, un producteur d’huîtres venu de Beauvoir-sur-Mer (85), présentera et vendra sa production. Un producteur de fromages de chèvres, de safran, d’huiles artisanales, un éleveur et producteur de viande bovine ou de cerf, des glaces artisanales ou un atelier sarthois de conserverie, toute une palette gustative et gourmande dans une ambiance artisanale et familiale pour la découverte de ce métier si particulier.

Portes ouvertes : le samedi 9 (14h-18h) et le dimanche 10 juin (9h-18h).

www.cidreriedistilleriepelletiersarthe.com

Distillerie et cidrerie Pelletier, la Maison Brûlée, La Chapelle-Huon (Sarthe).

A 8km de Savigny-sur-Braye, entre Saint-Calais et Vendôme.

Le Petit Vendômois