La SPA fait son cinéma

Festival de Cannes oblige, la SPA a choisi de détourner les codes du 7e art pour lancer sa nouvelle campagne de sensibilisation et braquer les projecteurs sur les portes ouvertes de ses 63 refuges et Maisons SPA le week-end des 13 et 14 mai. En parallèle, la SPA invite les participants sur ses réseaux sociaux, à proposer leurs propres idées d’affiches avec leur compagnon et les meilleures seront réalisées et repartagées.

Mais, l’objectif principal demeure bien inchangé, il s’agit d’offrir un nouveau foyer aux milliers de pensionnaires de la SPA. Les conditions pour adopter un animal ont évolué depuis octobre 2022. Le futur adoptant doit compléter et signer un certificat d’engagement a minima sept jours avant de se rendre en refuge et d’adopter un animal.

Pour optimiser sa mission « d’adoption responsable », la SPA a lancé un sondage analysant freins et leviers de l’acquisition d’un animal dans un contexte d’inflation. La hausse du coût de la vie a une incidence sur le projet d’adoption même si elle n’est pas majeure. Ce sont les contraintes qu’impose le fait d’avoir un animal qui empêchent son acquisition. 67 % des Français ont ou envisagent d’avoir un animal de compagnie et plus de la moitié d’entre eux pensent concrétiser ce projet dans une association ou un refuge. Après les 44 199 animaux recueillis au sein de ses refuges en 2022 et une augmentation de 15 % sur le 1er trimestre 2023, la SPA espère que les adoptants seront au rendez-vous lors de ses traditionnelles Portes Ouvertes.