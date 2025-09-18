L’aérodrome en Portes Ouvertes

L’aérodrome de Blois-Le Breuil ouvre ses portes lors d’un week-end national pour que l’aviation soit à la fête avec l’entrée gratuite et pour tous les publics.

La Fête de l’aviation est avant tout un rendez-vous familial et passionné pour les petits comme les grands. Qui n’a jamais rêvé devant un avion ? Pendant deux jours, amateurs d’aviation, collectionneurs et familles, samedi 27 et dimanche 28 septembre, ces journées exceptionnelles célébreront la passion aéronautique sous toutes ses coutures. Une fête unique organisée partout en France et spécialement à l’aérodrome de Blois-Le Breuil combinera l’univers fascinant de l’aviation et le charme des brocantes (le dimanche), offrant un moment convivial et riche en découvertes.

Un univers que des passionnés vous exposeront et vous sensibiliseront au travail effectué toute l’année par les associations, à travers les nombreux stands pour partir à la découverte de ce monde fascinant et tourné résolument vers les jeunes.

Au programme donc, des baptêmes de l’air sensationnels en avions, ULM, autogire et hélicoptère permettant au public de vivre l’émotion du vol. Vous aurez également l’occasion de découvrir une impressionnante exposition d’aéronefs anciens et atypiques, des démonstrations d’aéromodélisme, et pourront s’initier aux multiples facettes de l’aviation.

Les visiteurs pourront également chiner des pièces rares liées à l’histoire de l’aviation, dénicher des souvenirs aéronautiques, et profiter de nombreuses animations pour petits et grands.

Les temps forts de ce week-end incluront des ateliers techniques surprenants comme l’entoilage d’avion, un stand dédié au Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA), des informations sur le recrutement dans les armées.

Un événement incontournable qui célèbre le savoir-faire aéronautique et offre à tous, petits et grands, une immersion complète dans le monde du vol. Une occasion unique de partager et de transmettre la passion du vol et de son histoire.