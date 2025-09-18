L’Esquisse en expo

Samedi 27 et dimanche 28 septembre, l’association L’Esquisse organise une exposition de peintures dans le cadre prestigieux de la chapelle Saint-Jacques à Vendôme.

Lors de ces deux journées, les membres amateurs peintres et aquarellistes de l’association L’Esquisse présenteront leurs réalisations de portraits, paysages et autres.

A cette occasion, ils auront le plaisir d’accueillir Alexis Pandellé, artiste peintre vendômois bien connu. Quelques unes de ses oeuvres seront exposées.

L’entrée est gratuite.