L’Esquisse en expo

lesquisse 1

Samedi 27 et dimanche 28 septembre, l’association L’Esquisse organise une exposition de peintures dans le cadre prestigieux de la chapelle Saint-Jacques à Vendôme.

Lors de ces deux journées, les membres amateurs peintres et aquarellistes de l’association L’Esquisse présenteront leurs réalisations de portraits, paysages et autres.

A cette occasion, ils auront le plaisir d’accueillir Alexis Pandellé, artiste peintre vendômois bien connu. Quelques unes de ses oeuvres seront exposées.

L’entrée est gratuite.

Samedi 27 et dimanche 28 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Exposition de peintures à la chapelle Saint-Jacques, rue du Change à Vendôme. Entrée libre
