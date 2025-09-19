Nouveau Préfet du département

En cette fin août, Joseph Zimmer a pris ses fonctions de préfet de Loir-et-Cher et s’est, pour l’occasion, présenté lors d’une conférence de presse.

L’été, à un rythme de tous les deux ans en moyenne, le département accueille son nouveau préfet. Avec une rentrée qui s’annonce mouvementée, Joseph Zimmer s’est immédiatement plongé dans les dossiers, travaillant et multipliant les entrevues avec les acteurs du territoire. En effet, que ce soit la grogne sociale annoncée, le monde agricole qui prépare sa rentrée agitée ou des effectifs de la police, le préfet doit faire front de toutes parts. «Je vais toutefois prendre le temps de rencontrer, d’écouter, de construire et d’affiner ma vision du département puis rédiger ma feuille de route prévisionnelle pour, d’ici la fin de l’année, donner rapidement un cap, un référentiel de tous les axes sur lesquels je m’engagerai» détaille Joseph Zimmer, historien de formation et connaissant particulièrement la ville de Blois pour avoir participé de nombreuses fois aux Rendez-vous de l’Histoire dans des débats et organisé des expositions au château.

Soulignant également que la fonction de préfet était un travail d’assemblage, c’est à dire d’écoute et de construction avec tous les partenaires, il reprendra l’héritage évidemment de son prédécesseur pour amener à terme les dossiers déjà engagés et en impulser de nouveaux. «Deux ans en place c’est très court pour voir aboutir ses propres actions. De plus, il y a deux échéances démocratiques importantes sur lesquelles la préfecture doit travailler à court terme, les municipales en 2026 et le scrutin présidentiel en 2027».