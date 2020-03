Le dynamisme de Trôo Tourisme

Beaucoup de monde pour assister à l’assemblée générale de l’association Trôo Tourisme, association aux multiples activités pour le dynamisme de ce joli village du Bas Vendômois, sélectionné pour l’émission prochaine de France 3 «Le Village préféré des Français», animée par Stéphane Bern.

«Par votre nombre, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités diverses et au développement de notre association pour notre charmant village de Trôo. Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter» annonce dès le début de l’assemblée Alain Gatien, président de l’association accompagné de nombreuses personnalités dont Jean-Luc Nexon, maire de Trôo, Christian Hallouin, Président de l’Office de tourisme Territoires vendômois, Claire Fouchet-Maupetit, conseillère départementale et vice-présidente de l’agglomération Territoires Vendômois en charge des actions culturelles ainsi que Philippe Mercier, premier vice-président de l’agglomération. Au programme de cette réunion, le retour sur les 15 manifestations organisées le long de l’année 2019 avec une meilleure fréquentation, comme le soulignait le secrétaire de Trôo Tourisme Jean-Luc Eclercy-Deterpigny.

Une année également très créative car le développement du musée de la vigne et des objets anciens au lieu-dit «La Cave du vigneron», un lieu convivial avec sa petite restauration le Restrôo. «Ce lieu permet aux habitants et aux touristes de s’y retrouver et surtout de créer un deuxième emploi à la charge de l’association» soulignait le président. En 2019, l’association est à l’origine de la création également d’une maison des métiers d’art et des artistes, nombreux dans cette commune atypique, encouragée et conseillée par la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat.

Une année passée riche qu’il est difficile de résumer et une année 2020 toute autant avec des bénévoles très actifs pour que le village de Trôo se retrouve devant la scène. «Vous pourrez voir une vidéo de Trôo sur Youtube qui sortira avant l’été ainsi que le déploiement de bornes touristiques Val de Loire avec wifi public qui complète l’offre. D’ailleurs l’association s’est inscrite au Top du Tourisme qui se déroulera en mai au Zoo de Beauval» poursuivait Alain Gatien.

Jean-Luc Nexon, maire de Trôo signalait en fin d’assemblée, que le village était inscrit à l’émission «Le Village préféré des Français» avec un vote qui a commencé fin février jusqu’au 19 mars. «Le charme fou des troglos de Trôo avec ses nombreuses maisons troglodytiques si particulières et son label si prisé des petites cités de caractère ont joué dans la sélection, la seule de la Région Centre-Val-de-Loire pour l’émission de France 3, présentée par Stéphane Bern. Un coup de projecteur supplémentaire et bienvenu» concluait le maire.

Trôo Tourisme-39 rue Auguste Arnault à Trôo – 02 54 72 87 50

tourisme.troo@gmail.com / trootourisme.jimdo.com

Alexandre Fleury