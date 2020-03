Les foulées vendômoises innovent !

Pour cette 41ème édition, les foulées vendômoises souhaitent proposer des nouveautés et une offre pouvant attirer un large public, notamment les entreprises.

Les foulées vendômoises, course à pied orchestrée depuis plus de 40 ans, propose cette année un classement réservé aux professionnels dans le but de valoriser et fédérer les nombreuses entreprises du territoire. Ce «challenge entreprises» consiste à engager au moins 3 coureurs sur le 10km et 1 équipe sur le 4×5 km lors de la manifestation qui se déroule le dimanche 29 mars.

Le classement portera sur les 3 meilleurs temps au 10 km et le meilleur temps au relais et la participation la plus élevée pour une même entreprise. Ce défi est possible grâce au partenariat avec le Crédit Mutuel dont la remise des récompenses s’effectuera dans ses locaux, faubourg Chartrain. Ce challenge permet de participer à une compétition conviviale entre collaborateurs, de renforcer un esprit d’équipe et une cohésion.

D’autres surprises sont notamment à prévoir pour cette édition de 2020, la 41ème…

A vos chronos !

ÉVÉNEMENT REPORTÉ, une date sera communiquée prochainement

Foulées Vendômoises, dimanche 29 mars

Facebook : Foulées Vendomoises

Inscriptions auprès du service des sports de Vendôme : sports@territoiresvendomois.fr

