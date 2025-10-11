«Le forum du goût» avec le Pays Vendômois

Cette première édition organisée par le Syndicat Mixte du Pays Vendômois, mercredi 15 octobre, en lien avec la semaine du goût, sera l’occasion d’aborder les sujets d’alimentation durable, savoureuse et équilibrée à travers des ateliers de cuisine, des dégustations de produits, des jeux et des rencontres avec

des professionnels.

Lauréat de l’appel à projet «Sensibilis’action» et dans le cadre de la Démarche Alimentaire Territoriale, le Pays Vendômois vise à travers cette manifestation ouverte à tous à sensibiliser sur ce sujet si important pour notre santé et notre territoire.

Au programme

Ateliers cuisine bio locale avec le traiteur BFF : Stéphane Dorizon Traiteur à Vendôme animera 2 sessions d’ateliers cuisine bio locale sur inscription dans l’après-midi. (14h – 19h) 6 personnes par créneau / Places limitées, réservation obligatoire.

Escape Game sur la nutrition : « à table les héros ! » animé par OSA Centre et par Jeu Joue Blois. 17h : grand public, enfants accompagnés de leurs parents (40 places).

« Envie de jouer, bouger et tester vos connaissances en alimentation ? En famille, parents et enfants

(à partir de 6 ans), par équipe, venez vivre le premier Healthcape Game sur la nutrition : « A table les héros ! ». Votre mission, si vous l’acceptez, en moins de 45min : résoudre des énigmes pour délivrer l’assiette enfermée dans un coffre-fort…» Durée du jeu : 45min dont des moments pour bouger. Points forts de l’activité : Rendre accessible par le jeu des connaissances en nutrition (groupes d’aliments et leurs rôles dans le corps) – mobiliser la concentration – jouer en équipe, coopérer – favoriser la mise en mouvement – faire preuve

de logique, d’observation et d’esprit de déduction.

Perche Nature : stand perturbateurs endocriniens, décryptage des étiquettes et labels. 2 ateliers de trente minutes dans l’après-midi.

Association Athéna : stand sur les légumineuses et la saisonnalité, 2 ateliers de trente minutes dans l’après-midi.

Malle paysanne : jeux sur l’agriculture paysanne et l’alimentation animée par Impact centre.

Amélie Darlot : médecin nutritionniste, atelier dégustation chocolat.

A 18h30 : table ronde maraîchage et reconversion en milieu rural, animée par L’Egrenne, tiers lieu de Mondoubleau. Verre de l’amitié et clôture de l’évènement.

Rencontres, dégustations et d’autres surprises …

Une manifestation en lien avec le marché bio du Parc Ronsard qui a lieu tous les mercredis (16h-19h) avec une animation accessible à tous. Un panier garni de produits du marché Bio à gagner (participation gratuite) !