Économie et sociétéAssociations

ça se passe à l’AVF Vendôme

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 23 heures
20 Temps de lecture 1 minute
logo avf
  • Café insolite : jeudi 6 novembre à partir de 17h30, à l’Espace 102, Faubourg Chartrain. Moment de convivialité autour d’un thé, d’un café, etc… (Résa auprès de l’AVF).
  • Cercle de lecture : jeudi 6 novembre à partir de 14h30 salle C2 du Pôle Chartrain. Partager la passion de la lecture et échanger autour des livres.
  • Pause Gourmande : jeudis 9 octobre et 20 novembre à partir de 16h, à la pâtisserie Benjamin Bordas, 9 pl. St Martin à Vendôme (Réservation auprès de l’AVF).
  • Crêpes Partie : mercredis 15 octobre et 12 novembre à partir de 16h, à la crêperie «Comme un grain», 15 pl. de la République. (Résa auprès de l’AVF)
  • Apéro dînatoire : jeudi 16 octobre à partir de 19h Ô Bar à Vin – 25 rue du Change (Résa auprès de l’AVF).
  • Atelier Pâtisserie : samedi 22 novembre à 9h. Au Centre Social, 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme (Résa auprès de l’AVF).
  • Art Floral : jeudi 23 octobre à partir de 19h15 salle des Frères Lumière (Résa auprès de l’AVF)

Vente de crêpes au profit du Téléthon vendredi 7 novembre au pied de la Tour Saint-Martin à Vendôme.

Journée des nouveaux arrivants samedi 15 novembre. Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants à Vendôme et dans le Vendômois. Si vous êtes nouvel arrivant n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’AVF ou à vous inscrire directement sur le site avfvendome.fr rubrique évènement

Après-midi Karaoké samedi 22 novembre, à partir de 14h à la salle du Temple – Vendôme (Inscriptions auprès de l’AVF)

L’AVF Vendôme propose des activités tout au long de l’année :

  • Langues : Allemand, Anglais, chantons en Anglais, Espagnol, Italien
  • Remue-méninges : cercle de lecture, dictée, scrabble, initiation à la généalogie
  • Activités artistiques : aquarelle-dessin, calligraphie, chorale, pastel-fusain, peinture à l’huile, photographie, théâtre
  • Activités manuelles : broderie, cartonnage, couture-tricot, hardanger, mosaïque, rotin
  • Forme et bien-être : bien dans ses abdos, boule lyonnaise, danse de salon, marche
  • Moments partagés : apéro-dînatoire, atelier art floral, atelier culinaire, atelier pâtisserie, café insolite, cinéma, crêpes partie, karaoké, pause gourmande, sorties culturelles.
AVF VENDÔME – 140 Fg Chartrain, 41100 VENDÔME. Tél : 02 54 77 02 90 avfvendome@orange.fr. avfvendome.fr – Facebook : AVF VENDOME
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 23 heures
20 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

atelier de jp renard 1

Vignobles en Scène

il y a 18 minutes
semaine du gout 2025 2 en a4 3

«Le forum du goût» avec le Pays Vendômois

il y a 21 heures
design sans titre 3 40

La semaine mondiale de la colonne vertébrale

il y a 1 jour
bonnaventure salon litteraire 1 1

Salon littéraire d’automne

il y a 2 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page