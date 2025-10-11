ça se passe à l’AVF Vendôme

Café insolite : jeudi 6 novembre à partir de 17h30, à l’Espace 102, Faubourg Chartrain. Moment de convivialité autour d’un thé, d’un café, etc… (Résa auprès de l’AVF).

samedi 22 novembre à 9h. Au Centre Social, 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme (Résa auprès de l’AVF). Art Floral : jeudi 23 octobre à partir de 19h15 salle des Frères Lumière (Résa auprès de l’AVF)

Vente de crêpes au profit du Téléthon vendredi 7 novembre au pied de la Tour Saint-Martin à Vendôme.

Journée des nouveaux arrivants samedi 15 novembre. Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants à Vendôme et dans le Vendômois. Si vous êtes nouvel arrivant n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’AVF ou à vous inscrire directement sur le site avfvendome.fr rubrique évènement

Après-midi Karaoké samedi 22 novembre, à partir de 14h à la salle du Temple – Vendôme (Inscriptions auprès de l’AVF)

L’AVF Vendôme propose des activités tout au long de l’année :

Langues : Allemand, Anglais, chantons en Anglais, Espagnol, Italien

Remue-méninges : cercle de lecture, dictée, scrabble, initiation à la généalogie

Activités artistiques : aquarelle-dessin, calligraphie, chorale, pastel-fusain, peinture à l’huile, photographie, théâtre

Activités manuelles : broderie, cartonnage, couture-tricot, hardanger, mosaïque, rotin

Forme et bien-être : bien dans ses abdos, boule lyonnaise, danse de salon, marche

Moments partagés : apéro-dînatoire, atelier art floral, atelier culinaire, atelier pâtisserie, café insolite, cinéma, crêpes partie, karaoké, pause gourmande, sorties culturelles.