Les Rouillac tous azimuts en octobre

Commissaires-priseurs vendômois et expert près la cour d’appel, Philippe et Aymeric Rouillac, après leurs deux émissions sur TF1 «Grands reportages», proposent en octobre plusieurs rendez-vous. Deux ventes aux enchères à l’hôtel des ventes de Vendôme, vendredi 17 octobre de tableaux et dessins et samedi 18 octobre d’un bel ameublement et bibelots puis trois conférences : l’une aux Rendez-Vous de l’Histoire à Blois sur le célèbre tableau de Delacroix le 12 octobre ; à Vendôme le samedi 18 octobre en partenariat avec l’association Assemblage sur l’histoire rocambolesque du grand manège Rochambeau, qui doit beaucoup sa sauvegarde à Philippe Rouillac ; enfin à Loches, le mercredi 22 octobre, une animation «le poison et le remède» autour d’Agnès Sorel morte au XVe siècle sûrement par une trop forte absorption de mercure.

