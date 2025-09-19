Le rendez-vous des ornithophiles

Une grande bourse d’oiseaux de cages et de volières, à becs droits ou crochus, est organisée samedi 27 septembre à la salle Condita à Naveil par l’Association ornithophile de la Beauce et du Perche (AOBP). L’entrée est libre !

Avec plus de 50 ans d’existence, l’AOBP regroupe environ vingt cinq adhérents passionnés par les oiseaux, notamment les espèces exotiques. Leur objectif est de les élever avec soins, de partager leurs connaissances autour de ces espèces et de participer à leur sauvegarde.

Comme chaque année, elle organise une exposition-vente d’oiseaux issus des différents continents provenant d’élevage français depuis des décennies. Cette bourse aux oiseaux se déroulera samedi 27 septembre à la salle Condita à Naveil, de 9h à 16h30, l’entrée est gratuite…

Les visiteurs pourront y découvrir les diamants australiens, les capucins d’Asie, la caille du Japon, les padda de Java, les tarins du Vénézuela, les petits chanteurs de Cuba, les astrild Saint-Hélène d’Afrique, cordon bleu et bien d’autres encore…

Les perruches seront également présentes : callopsites, croupions rouges, turquoisines d’Australie, inséparables d’Afrique, conures d’Amérique, colliers d’Asie etc…

Ce rassemblement d’éleveurs amateurs ou confirmés permet de vendre ou d’échanger des espèces sous contrôle vétérinaire préalable, de partager leur passion et d’obtenir des conseils avisés pour le bien-être de ces petits protégés. L’occasion est aussi donner de trouver l’oiseau de ses rêves ou tout simplement de les admirer ou d’écouter leurs chants ou gazouillis.