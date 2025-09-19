Zone 41 et alentours… et plus encore

Ils sont cinq membres et adhérents de l’association Littérart 41 à avoir édité leur nouveau livre collectif de science-fiction (SF) et fantastique, «Zone 41 et alentours…», cinq nouvelles pour faire la promotion des auteurs locaux. Ce Tome 1 sera présenté lors du Salon du livre de Vendôme le 27 septembre comme la sortie exceptionnelle de la 2e édition de «La Revue» éditée par l’association.

L’inspiration vient de ces histoires qui paraissaient dans les journaux au XIXe siècle, un temps où Edgar Poe ou Lovecraft publiaient sans être encore reconnus. «Ce dernier est l’un de mes auteurs préférés, je me suis régalé à inventer une histoire comme il pouvait le faire, c’est une sorte d’hommage» explique Pascal Blondiaux, président de l’association vendômoise et auteur lui-même.

Avec comme seule contrainte une limite de caractère, chaque auteur pouvait aborder n’importe quel thème comme l’auteur Jul’Dé qui s’approche plus d’une nouvelle fantastique, plus trash avec ce mauvais rêve. «C’est également un plaisir de participer à un livre collectif. Jeune, je dévorais les petits recueils de SF édités chez Denoël» poursuit Céline Tronco-Baptista, membre active de Littérart 41 et auteure d’une nouvelle dans ce recueil qu’elle avait déjà commencé à rédiger avant Covid. «J’écris beaucoup pour moi et je mets de côté, ce livre collectif fut l’occasion de ressortir ce texte et de l’améliorer en retravaillant dessus». «Zone 41 et Alentours… », une petite sucrerie littéraire en cette rentrée.

En plus de ce bonbon, l’association Littérart 41 sortira, à l’occasion du Salon du Livre dont il reprend l’organisation cette année, «La Revue» annuelle avec à nouveau des textes inédits des adhérents-auteurs, la présentation des artistes de l’association et les textes primés du concours de nouvelle Patrice Bérard 2025 ! On y trouvera également une interview de Pierre Pelot, véritable légende de la littérature moderne, entre autres son roman adapté au cinéma «L’été en pente douce». Il a exceptionnellement collaboré à ce nouveau numéro à découvrir très vite.