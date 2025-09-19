Zone 41 et alentours… et plus encore

Sorties et loisirsLivres à lire

Photo de Alexandre Fleury Alexandre Fleury Envoyer un courriel il y a 3 jours
36 2 minutes de lecture
zone 41 et alentour 2

Ils sont cinq membres et adhérents de l’association Littérart 41 à avoir édité leur nouveau livre collectif de science-fiction (SF) et fantastique, «Zone 41 et alentours…», cinq nouvelles pour faire la promotion des auteurs locaux. Ce Tome 1 sera présenté lors du Salon du livre de Vendôme le 27 septembre comme la sortie exceptionnelle de la 2e édition de «La Revue» éditée par l’association.

L’inspiration vient de ces histoires qui paraissaient dans les journaux au XIXe siècle, un temps où Edgar Poe ou Lovecraft publiaient sans être encore reconnus. «Ce dernier est l’un de mes auteurs préférés, je me suis régalé à zone 41 et alentour 1 inventer une histoire comme il pouvait le faire, c’est une sorte d’hommage» explique Pascal Blondiaux, président de l’association vendômoise et auteur lui-même.

Avec comme seule contrainte une limite de caractère, chaque auteur pouvait aborder n’importe quel thème comme l’auteur Jul’Dé qui s’approche plus d’une nouvelle fantastique, plus trash avec ce mauvais rêve. «C’est également un plaisir de participer à un livre collectif. Jeune, je dévorais les petits recueils de SF édités chez Denoël» poursuit Céline Tronco-Baptista, membre active de Littérart 41 et auteure d’une nouvelle dans ce recueil qu’elle avait déjà commencé à rédiger avant Covid. «J’écris beaucoup pour moi et je mets de côté, ce livre collectif fut l’occasion de ressortir ce texte et de l’améliorer en retravaillant dessus». «Zone 41 et Alentours… », une petite sucrerie littéraire en cette rentrée.

En plus de ce bonbon, l’association Littérart 41 sortira, à l’occasion du Salon du Livre dont il reprend l’organisation cette année, «La Revue» annuelle avec à nouveau des textes inédits des adhérents-auteurs, la présentation des artistes de l’association et les textes primés du concours de nouvelle Patrice Bérard 2025 ! On y trouvera également une interview de Pierre Pelot, véritable légende de la littérature moderne, entre autres son roman adapté au cinéma «L’été en pente douce». Il a exceptionnellement collaboré à ce nouveau numéro à découvrir très vite.

«Zone 41 et Alentours…» – livre édité à compte d’auteurs «Collectif-41» – 100 pages – 10€ à la librairie 10/2 à Vendôme / rue marie de Luxembourg ou sur commande sur le site : https://litterart411.webnode.fr/ en vente également sur le salon du Livre de Vendôme le 27 septembre au Marché couvert. «La Revue» – A découvrir lors du Salon du Livre de Vendôme le 27 septembre.
Photo de Alexandre Fleury

Alexandre Fleury

Il est partout ! Assemblées générales, événements sportifs et culturels, reportages, interviews, portraits… à lui seul, il rédige la moitié des articles du journal. C’est la figure tutélaire de la rédaction et il répond toujours avec le sourire aux très nombreuses sollicitations. Une valeur sûre, qui écume le Vendômois par monts et par vaux et connaît le territoire par cœur.

