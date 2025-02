Le timbre fait des acrobaties à Vendôme les 8 et 9 mars

Vendôme est l’une des 83 villes qui accueilleront la Fête du Timbre. Cet événement national organisé par la Fédération Française des Associations Philatéliques, l’ADphile et La Poste permet au public le plus large possible de découvrir la philatélie sous toutes ses formes. Première étape d’un nouveau cycle de quatre ans dédié aux arts de la rue, l’année 2025 mettra en valeur jongleurs et acrobates.

Samedi 8 et dimanche 9 mars de 10h à 18h, la Société Philatélique Vendômoise et La Poste accueilleront les visiteurs à la salle de quartier du Temple, rue J. Auriol à Vendôme. L’entrée est gratuite.

Un bureau de poste temporaire avec oblitération spéciale permettra de se procurer le timbre et le bloc émis à cette occasion et d’obtenir le cachet “1er jour”.

Jongleurs et acrobates sont cette année à l’honneur.

Un acrobate est une personne qui est très douée pour les cascades comme sauter, garder l’équilibre, faire des culbutes et se balancer. Aussi, les funambules, les trapézistes et voltigeurs, les contorsionnistes, forment la grande famille des acrobates.

La jonglerie, également appelée le jonglage, est un exercice d’adresse qui consiste dans son sens le plus strict à lancer, rattraper et relancer de manière continue des objets en l’air.

Le nombre et la nature des objets lancés (boules, bâtons, balles, assiettes, massues, œufs, anneaux,…) assurent la variété du spectacle.

La Société Philatélique présentera une exposition des collections de quelques-uns de ses membres et proposera les différents souvenirs édités par la Fédération (une carte et deux enveloppes).

Pour 10€ d’achat, un entier postal Fête du Timbre 2025 vous sera offert.

Des lots à gagner : Des tirages au sort proposés toute la journée à tous les visiteurs avec, à la clé, des livres et des coffrets-cadeaux.