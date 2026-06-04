Rendez-vous aux jardins
Les 6 et 7 juin, « Les Rendez-Vous au Jardin » invitent les amateurs des espaces verts à venir rencontrer à travers des visites et animations plusieurs sites du Vendômois dont certains ouverts spécialement. Que ce soit à Lavardin, Savigny au Château de Fretay, à Vallée de Ronsard dans le bas Vendômois ou à Vendôme aux Jardins des Tamaris (lire ci-dessous), la diversité des jardins et le savoir-faire de ces passionnés vous éblouiront.
programme des rendez-vous aux jardins en vendômois (gratuit)
Samedi 6 juin :
Visite du parc Ronsard à Vendôme à 15h (RDV devant l’entrée de la mairie)
Le Jardin des Tamaris à Vendôme – 3 créneaux de visite : 11h/14h/16h. Rens. et réservation : 06 64 09 18 09
Samedi 6 et dimanche 7 juin :
Les Jardin’ales à Vallée de Ronsard (Couture et Tréhet) + 8 jardins de particuliers ouverts. Rens 06 33 77 67 32
Dimanche 7 juin :
Lavardin en fête, fête des jardins et troglos de 10h à 18h dans le village
Château de Frétay, 2 rue de Frétay à Savigny-sur-Braye de 10h-18h. Rens 06 83 85 66 35