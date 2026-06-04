programme des rendez-vous aux jardins en vendômois (gratuit)

Samedi 6 juin :

Visite du parc Ronsard à Vendôme à 15h (RDV devant l’entrée de la mairie)

Le Jardin des Tamaris à Vendôme – 3 créneaux de visite : 11h/14h/16h. Rens. et réservation : 06 64 09 18 09

Samedi 6 et dimanche 7 juin :

Les Jardin’ales à Vallée de Ronsard (Couture et Tréhet) + 8 jardins de particuliers ouverts. Rens 06 33 77 67 32

Dimanche 7 juin :

Lavardin en fête, fête des jardins et troglos de 10h à 18h dans le village