Nature et découvertes

Rendez-vous aux jardins

Les 6 et 7 juin, « Les Rendez-Vous au Jardin » invitent les amateurs des espaces verts à venir rencontrer à travers des visites et animations plusieurs sites du Vendômois dont certains ouverts spécialement. Que ce soit à Lavardin, Savigny au Château de Fretay, à Vallée de Ronsard dans le bas Vendômois ou à Vendôme aux Jardins des Tamaris (lire ci-dessous), la diversité des jardins et le savoir-faire de ces passionnés vous éblouiront.

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Rendez-vous aux jardins

Rendez-vous aux jardinsprogramme des rendez-vous  aux jardins en vendômois (gratuit)

 

Samedi 6 juin :

Visite du parc Ronsard à Vendôme à 15h (RDV devant l’entrée de la mairie)

Le Jardin des Tamaris à Vendôme – 3 créneaux de visite : 11h/14h/16h. Rens. et réservation : 06 64 09 18 09

Samedi 6 et dimanche 7 juin :

Les Jardin’ales à Vallée de Ronsard (Couture et Tréhet) + 8 jardins de particuliers ouverts. Rens 06 33 77 67 32

Dimanche 7 juin :

Lavardin en fête, fête des jardins et troglos de 10h à 18h dans le village

Château de Frétay, 2 rue de Frétay à Savigny-sur-Braye de 10h-18h. Rens 06 83 85 66 35

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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