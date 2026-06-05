Mieux informer, mieux protéger
En juin, la brigade territoriale mobile de Thoré-la-Rochette programme diverses actions ouvertes au public :
Accueil du public dans le Gendtruck, camping-car spécialement aménagé pour renseigner, informer, recueillir mains courantes et plaintes :
- Thoré le 2 juin de 9h30 à 11h30
- Danzé le 2 juin de 15h à 17h
- Mazangé le 3 juin de 9h30 à 11h30
- Saint-Agil le 3 juin de 15h à 17h
- Boursay le 4 juin de 15h à 17h
- Fréteval le 5 juin de 9h30 à 11h30
- Périgny le 5 juin de 15h à 17h
- Trôo le 9 juin de 9h30 à 11h30
- Azé le 9 juin de 15h à 17h
- Oucques le 10 juin de 9h30 à 11h30
- Talcy le 10 juin de 15h à 17h
- Moisy le 11 juin de 15h à 17h
- Authon le 15 juin de 15h à 17h
- Souday le 16 juin de 9h30 à 11h30
- La Ville-aux-Clercs le 16 juin de 15h à 17h
- Villedieu le 17 juin de 9h30 à 11h30
- Villiers le 17 juin de 15h à 17h
- Les Hayes le 18 juin de 15h à 17h
- Josnes le 19 juin de 9h30 à 11h30
- St Hilaire le 19 juin de 15h à 17h
- Morée le 23 juin de 9h30 à 11h30
- Lunay le 23 juin de 15h à 17h
- Coulommiers le 24 juin de 9h30 à 11h30
- Crucheray le 24 juin de 15h à 17h
- Villeromain le 25 juin de 15h à 17h
- Sargé le 30 juin de 9h30 à 11h30
- Lavardin le 30 juin de 15h à 17h
Présence également du Gend truck lors des manifestations suivantes : à Romorantin Lanthenay le 7 juin sur le vide-greniers & village gendarmerie, à Lamotte-Beuvron lors du Game fair du 12 au 14 juin, à Vallée de Ronsard lors du Comice agricole à Tréhet le 21 juin, à Chambord du 26 au 28 juin lors de Chambord live.
La brigade poursuit également ses préventions scolaires auprès des élèves de maternelle et primaire sur le rôle des règles et du gendarme, avec le permis piéton et le permis internet.