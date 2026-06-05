Mieux informer, mieux protéger

Accueil du public dans le Gendtruck, camping-car spécialement aménagé pour renseigner, informer, recueillir mains courantes et plaintes :

Thoré le 2 juin de 9h30 à 11h30

le 2 juin de 9h30 à 11h30 Danzé le 2 juin de 15h à 17h

le 2 juin de 15h à 17h Mazangé le 3 juin de 9h30 à 11h30

le 3 juin de 9h30 à 11h30 Saint-Agil le 3 juin de 15h à 17h

le 3 juin de 15h à 17h Boursay le 4 juin de 15h à 17h

le 4 juin de 15h à 17h Fréteval le 5 juin de 9h30 à 11h30

le 5 juin de 9h30 à 11h30 Périgny le 5 juin de 15h à 17h

le 5 juin de 15h à 17h Trôo le 9 juin de 9h30 à 11h30

le 9 juin de 9h30 à 11h30 Azé le 9 juin de 15h à 17h

le 9 juin de 15h à 17h Oucques le 10 juin de 9h30 à 11h30

le 10 juin de 9h30 à 11h30 Talcy le 10 juin de 15h à 17h

le 10 juin de 15h à 17h Moisy le 11 juin de 15h à 17h

le 11 juin de 15h à 17h Authon le 15 juin de 15h à 17h

le 15 juin de 15h à 17h Souday le 16 juin de 9h30 à 11h30

le 16 juin de 9h30 à 11h30 La Ville-aux-Clercs le 16 juin de 15h à 17h

le 16 juin de 15h à 17h Villedieu le 17 juin de 9h30 à 11h30

le 17 juin de 9h30 à 11h30 Villiers le 17 juin de 15h à 17h

le 17 juin de 15h à 17h Les Hayes le 18 juin de 15h à 17h

le 18 juin de 15h à 17h Josnes le 19 juin de 9h30 à 11h30

le 19 juin de 9h30 à 11h30 St Hilaire le 19 juin de 15h à 17h

le 19 juin de 15h à 17h Morée le 23 juin de 9h30 à 11h30

le 23 juin de 9h30 à 11h30 Lunay le 23 juin de 15h à 17h

le 23 juin de 15h à 17h Coulommiers le 24 juin de 9h30 à 11h30

le 24 juin de 9h30 à 11h30 Crucheray le 24 juin de 15h à 17h

le 24 juin de 15h à 17h Villeromain le 25 juin de 15h à 17h

le 25 juin de 15h à 17h Sargé le 30 juin de 9h30 à 11h30

le 30 juin de 9h30 à 11h30 Lavardin le 30 juin de 15h à 17h

Présence également du Gend truck lors des manifestations suivantes : à Romorantin Lanthenay le 7 juin sur le vide-greniers & village gendarmerie, à Lamotte-Beuvron lors du Game fair du 12 au 14 juin, à Vallée de Ronsard lors du Comice agricole à Tréhet le 21 juin, à Chambord du 26 au 28 juin lors de Chambord live.

La brigade poursuit également ses préventions scolaires auprès des élèves de maternelle et primaire sur le rôle des règles et du gendarme, avec le permis piéton et le permis internet.