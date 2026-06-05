Salon Bien-être

Une quarantaine d’exposants passionnés et dévoués, prêts à partager leurs connaissances et leur expertise dans le domaine du Bien-Etre, seront présents vendredi 12 juin de 17h à 22h, samedi 13 de 10h à 19h et dimanche 14 de 10h à 18h.

L’entrée du salon est gratuite, ainsi que la participation aux conférences. Différents ateliers découverte sont proposés au cours des 3 jours dont un atelier théâtre parents/enfants le samedi de 11h à 12h30 et le dimanche de 14h à 15h30 (inscriptions : www.helloasso.com/…/atelier-parents-enfants)

Par ailleurs, ne manquez pas l’occasion de découvrir le monde fascinant de la médiumnité samedi 13 juin de 19h30 à 21h avec la soirée médiumnité en salle animée par Isabelle Gratien, médium. Le tarif est de 10€ par personne, pour une expérience unique et enrichissante. Les réservations se font sur Hello Asso «Soirée Médiumnité Bien-être dans le Blaisois»

Une animation musicale est programmée dimanche 14 juin avec 6 passages de 30mn.

Une restauration sur place est également proposée pendant les 3 jours.

Venez vivre un moment de détente et de découverte !

Le programme détaillé du salon est disponible sur la page Facebook @Bien-être dans le Blaisois, ou sur demande par sms uniquement au 06 17 31 74 34