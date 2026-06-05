Le Printemps des Rottes à vélo

Mercredi 10 juin Sports, activités et jeux en famille

14h à 18h – Place Alexis Danan et Parc de la Fosse

Atelier réparation de vélos, animations sportives (handball, boxe, jeux sportifs,) et activités diverses.

À partir de 16h – Fanfare Zamak : dans les rues animées, une fanfare de six musiciens inspirés par l’esthétique de Tim Burton, transporte le public dans un univers fantastique, les mondes imaginaires de Jules Verne et le style rétro-futuriste du Steampunk.

Concert proposé par l’association Cultures du Coeur.

Vendredi 12 juin Concert et soirée festive

16h30 – Défilé dans le quartier à partir des écoles Jules Ferry et Anatole France

17h30 à 22h – Esplanade Branly : Jeux traditionnels et jeux en bois, animations et concerts :

Les Bons Tuyaux – Rock&Roll, reprise des années 60s et 70s / Movimiento – Chansons françaises et sud-américaines /DJ Scoupapourela & DJ Gucci MKL

Restauration et buvette proposées par Vendôme à vélo, les associations et les commerçants du quartier.

Samedi 13 juin Fête de quartier

7h à 18h – Brocante

Sans inscription, placement le jour J en fonction de l’heure d’arrivée – 1€ le mètre pour les particuliers et 2€ pour les professionnels

10h à 21h – Animation sur le Village associatif Plus de quinze associations locales vous attendent sur le village associatif, avec autant de cultures à découvrir, de mets à déguster et d’informations à partager.

Village des enfants : espace animation avec de nombreuses activités : espace motricité, activités créatives et artistiques (Organisé par la Direction enfance jeunesse en partenariat avec le PRE et le Centre social de Vendôme)

Sur scène : spectacles, chants et danses proposés par les associations du quartier

À partir de 18h – déambulation « Tambores Social Club » : vibrez au son des percussions traditionnelles du Brésil !

À partir de 20h – Concert « Kyra » : les musiques balkaniques s’invitent au Printemps des Rottes pour conclure cette belle fête de quartier.

Le Vélo au coeur de la Fête ! (lire page 31)

Brocante et réparation de vélos

Entre 9h30 et 10h30 : départ de la randonnée gourmande et musicale sur 30 kilomètres

À 15h puis à 16h30 – Déambulation «Cycloblaster» et défilé déjanté : DJ ChicoSelecta et Rosita Boom Boom proposent une radio mobile inspiré du Ghetto-Blaster (Concert proposé par l’association Figures Libres)

Concours du plus beau casque et du vélo le plus déjanté !

Animations à roues et à roulettes – toute la journée,

Tombola pour gagner un vélo électrique

Restauration sur place toute la journée

Manifestation organisée par la Ville de Vendôme et de nombreuses associations partenaires.