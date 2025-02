Grand Carnaval

Véritable institution, connue bien au-delà des frontières du Vendômois et du Blésois, le carnaval d’Oucques est l’événement qui ponctue le début de l’année. Organisée par le comité des fêtes, cette cavalcade nécessite plusieurs mois de préparation afin de créer les chars ornés de ces milliers de fleurs de papier que fabriquent les bénévoles.

En 2025, costumes, fanfares, confettis et mimosas rythmeront à nouveau les rues d’Oucques les dimanches 2 et 9 mars avec, en plus, la fête foraine pour la plus grande joie des petits et des grands.