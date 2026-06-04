Début de saison touristique

L’observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique Val-de-Loire a communiqué les chiffres d’une enquête sur l’activité touristique du département réalisée entre le 4 et le 7 mai auprès des professionnels du tourisme. En dépit d’un ensoleillement exceptionnel en avril, 56% seulement des professionnels sont satisfaits de la fréquentation. Carburants onéreux et instabilité internationale éclipsent les effets positifs de la météo. Par contre, même si les touristes étrangers se font plus rares, les Français maintiennent leur présence. Le chiffre d’affaires satisfait 58% des acteurs mais l’enquête révèle que l’érosion du panier moyen montre bien un fléchissement du pouvoir d’achat. Les perspectives du mois de mai devraient être meilleures.