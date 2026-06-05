Commission permanente  au Conseil départemental

Les conseillers départementaux de Loir-et-Cher ont examiné lors de la commission départementale mensuelle plusieurs dossiers et voté plusieurs subventions. Ainsi, pour le Vendômois, une aide de 30 000€ a été accordée à la commune de Cormenon pour la création d’un cabinet médical et 21 000€ à Sasnières pour la remise en état et en sécurité du réseau de voirie communale. Une subvention pour la Maison Botanique de Boursay afin de mettre en œuvre un programme d’animations destiné au public en situation de handicap et une aide à Territoires Vendômois pour la création d’un pôle départemental de musique ancienne. Enfin, la jeune association Théâtre des Volubiles a reçu une subvention pour la réalisation de travaux dans son espace scénique à Couture-sur-Loir.