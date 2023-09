Le trophée «41 par Nature» à la commune de Sargé-sur-Braye

Dans le cadre de la préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité, le Département de Loir-et-Cher avait animé tout un programme durant un mois autour de la Nature, en général, et de la sauvegarde de ce patrimoine naturel, en relation avec plusieurs partenaires et organisations.

Le point final de ce mois de sensibilisation forte a eu pour cadre l’inauguration de l’espace naturel sensible de l’Éperon de Roquezon, à La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, et du sentier pédagogique du Coteau du Marais, à «Pontijou»-Maves.

«Les sentiers pédagogiques sont des aménagements essentiels qui sensibilisent le grand public, et plus spécifiquement les jeunes, à la préservation de l’environnement et de la biodiversité. Accessibles au plus grand nombre, notamment, aux personnes à mobilité réduite, ces sentiers favorisent une réappropriation de ces espaces par les habitants. Les paysages sont le reflet de l’identité culturelle locale et les espaces naturels sensibles (ENS) permettront de développer des activités de loisirs et de tourisme, tout en s’appuyant sur une gestion raisonnable des territoires», a notamment déclaré Pascal Huguet, vice-président du Conseil départemental chargé de l’environnement, de la biodiversité, des espaces naturels sensibles et des associations environnementales.

À l’issue de l’inauguration du sentier de Maves, agrémenté par une exposition de peintures et un concert de guitare, installés bien au frais, le long du cheminement, Philippe Gouet, président du Conseil départemental, entouré des membres du jury, a remis le trophée 41 par Nature» à Martine Rousseau, maire de la commune de Sargé-sur-Braye , à la confluence de la Grenne et de la Braye, dans la région naturelle du Perche, pour l’aménagement, l’étude, la restauration et la protection d’une zone humide. Un sentier y a été créé sous forme d’un platelage bois et sur pilotis d’environ 500 mètres qui offre aux promeneurs la possibilité de traverser un marécage. Une cinquantaine d’espèces animales y a été recensée et la création de deux mares a complété le paysage pour que la flore et la faune se réapproprient l’espace et que s’installent, notamment, grenouilles, tritons et libellules. Le platelage protège cet espace naturel permettant, ainsi, la flânerie entre les deux rivières. Réalisé en partenariat avec l’association de protection de la Nature et d’éducation populaire Perche Nature et l’association d’aménagement paysager Souffleurs de Vert, cet aménagement permet aux flâneurs de profiter d’une promenade au calme, en pleine nature pour observer et découvrir la biodiversité du site, à moins d’un km du centre-bourg.

Un second prix a été remis au domaine Rayon de Sologne de Langon-sur-Cher.