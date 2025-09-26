Les Cocottes tiennent bon la rampe

Le défi fou d’une épicerie solidaire en milieu rural valorisant les produits locaux avec l’ouverture du «Comptoir des Cocottes» en 2018 à Thoré-la-Rochette et à l’automne 2023 à Mazangé, alors salué par une visite ministérielle, tient bon la rampe.

«Et toujours selon la même ligne directrice dans un esprit convivial», s’empresse de préciser Catherine Andro, co-fondatrice et actuelle responsable de la gestion de ces commerces de proximité accueillis dans des locaux municipaux mis à disposition.

Epiceries et boulangerie pas comme les autres

Des fruits, des légumes, de la charcuterie, des fromages, des viandes, des oeufs, des conserves, des biscuits, des vins, des produits d’entretien, du vrac… Un vrai magasin approvisionné par 90 producteurs locaux, qui n’est pourtant pas comme les autres avec son coin détente, sa boîte à livres et ses nombreuses animations. Pour cette rentrée, sont en projets des lectures de contes pour enfants, des ateliers créatifs pour adultes,des expositions, l’organisation de zones de gratuité…

Autant d’idées pour faire vivre les Cocottes grâce à l’association «Les amis des Cocottes» créée en 2017. Ses 250 adhérents bénéficent d’une réduction de 3% de leur ticket de caisse et peuvent rejoindre les 80 bénévoles qui, auprès de sept salariés, se relaient pour tenir le magasin au minimum trois heures par mois, notamment le dimanche matin.

Depuis juillet 2023, la boulangerie en plein essor, tenue par François au four et Béatrice à la vente, est venue compléter l’offre avec une gamme de pains qui s’enrichit régulièrement. S’ajoutent des pizzas, des cakes, des cookies, des sandwichs, tous faits maison avec un maximum d’ingrédients locaux.

Là aussi, un coin détente pour se retrouver a été aménagé dans un décor chaleureux assuré notamment par des dessins de poules, coloriés par les élèves de la maternelle de Thoré à l’issue de l’intervention en classe de Marie-Hélène, artiste locale. Il s’agissait d’illustrer les nombreuses expressions comprenant le mot «cocotte».

«Rien n’est simple mais peu à peu, y compris à Mazangé, les Cocottes s’inscrivent dans le paysage local, avec des clients qui apprécient ce service de proximité. A Thoré, nous réussissons à attirer 30 % de clients qui n’habitent pas la commune», souligne Catherine Andro.

Elise Peps