Bientôt la biennale attendue, « Oyez !!! Oyez !!! »

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 jour
22 Moins d’une minute
assemblages 1

L’association Assemblage organise sa Biennale du 11 octobre au 2 novembre 2025 au Grand Manège au Quartier Rochambeau de Vendôme. Un événement attendu de tous où se croiseront comme à l’habitude public amateur d’art et artistes dans une exposition réunissant une quinzaine de créateurs et créatrices (peinture, photo, sculpture,…) mais également lors de concerts, pièces de théâtre, ateliers de pratique artistique, lectures de conte, films d’animations, courts-métrages… Y sont associés aussi pendant cette manifestation les scolaires et péri-scolaires autour d’activités qui leur sont dédiées spécialement. En gardant toujours l’objectif pour l’association Assemblage de tout mettre en oeuvre pour soutenir l’ensemble de ses artistes du territoire ou de la région.

