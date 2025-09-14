Le village de Saint-Agil – commune déléguée de Couëtron-au-Perche – se mobilise lors des Journées du patrimoine les 20 et 21 septembre pour mettre en valeur au travers d’un événement intitulé «les Traits du Perche» ses éléments de patrimoine historique et vivant : le parc du château, le cheval de trait dont la race locale, le Percheron, et les différents savoir-faire associés et notamment celui de son artisan sellier qui fête le quarantième anniversaire avec transmission de son entreprise familiale réputée.

Au programme :

Visites commentées en attelage de prestige dans le parc du château. Samedi 20/09 de 14h30 à 17h et dimanche 21/09 de 10h30 à 12h30 puis de 14h30 à 17h – durée de la visite : 1/2h – Tarif : 12€ – Réservation : 06 87 21 87 03

la sellerie fête son anniversaire et ouvre les portes de ses savoir-faire transmis au cours de ces quatre décennies Samedi 20/09 : de 10h à 17h : expositions de voitures anciennes, démonstrations, rétrospective Spectacle cirque et cheval dans le parc du château de Saint- Agil avec des artistes des compagnies La Fauve, Cheptel Aleikoum, et Akoreacro. Samedi 20/09 à 19h : Spectacle en extérieur – Tout public à partir de 5€ – durée 1h15. Réservations en ligne Helloasso/comité des fêtes de Saint Agil ou par mail comitedesfetes.saintagil41@gmail.com ou par téléphone (SMS) 06 78 92 83 70. Buvette et restauration sur place – paiement CB acceptés

Organisation : Pays du Perche en Loir-et-Cher, Comité des fêtes de Saint-Agil, Syndicat du cheval percheron 28/41, Le Cheptel Aleïkoum, Hugo et Amélie Brugière (propriétaires du Château de Saint-Agil, la Commune de Couëtron au Perche)