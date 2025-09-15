L’économie de défense

La loi de programmation militaire 2024-2030 engage la France entière et donc notre région et plus spécifiquement le département. Ancrés en région, la présence des Armées et des acteurs de la Défense irrigue l’économie locale. Ainsi en Loir-et-Cher, un effectif de 456 personnes travaille pour le ministère des Armées et 1363 emplois dans l’industrie de la défense, 57 entreprises et fournisseurs direct du ministère comme Project Usinage et Intégration à Vendôme ou la fonderie Precicast à Thoré. Le département compte également 35 sous-traitants de l’armement et accueille en Sologne la Base Aérienne 273 implantée à Romorantin. Des missiles conventionnels sont assemblés sur notre territoire à Selles Saint Denis. Comme le disait Sébastien Lecornu, notre ministre des Armées, « Investir dans nos armées, c’est concret ! »