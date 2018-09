Les « Virades » comptent sur vous !

Depuis plus de trente ans, cet événement national, festif et solidaire – qui se tient généralement en septembre – donne à « Vaincre la mucoviscidose » les moyens de poursuivre son combat.

« Il n’y a qu’un combat, c’est celui de la maladie », lance d’emblée Guislain Visse, responsable de l’antenne vendômoise de « Vaincre la mucoviscidose », à l’origine de la première « Virade de l’Espoir »

En Vendômois, les « Virades de l’espoir » sont organisées depuis vingt ans, et cette année ce sera du vendredi 21 au dimanche 23 septembre. Saint-Firmin-des-Près, Vendôme, Naveil, Villiers-sur-Loir seront de la partie. Vingt bougies qui seront soufflées sur le thème de « La Bretagne et la mer ».

A Vendôme, le 22 septembre (à 16h30) sera proposé un défilé du Cercle celtique et du Bagad de Saint-Nazaire. De nombreuses animations sont annoncées (danses, jeux, initiation au tir à l’arc…), notamment dans le parc du château de la Vallée (Villiers-sur-Loir). Sans oublier le traditionnel lâcher de ballons multicolores.

Venez nombreux pour partager ensemble ce combat !

Programme des Virades de l’espoir

Du vendredi 21 à 15h au dimanche 23 septembre à 10h :

Saint Firmin des Prés : Enduro à la carpe, avec Scaled carp club solognot. Etang de La Roche. 06 63 45 44 90

Samedi 22 septembre :

Vendôme :

– 16h, vente de ballons, place St Martin

– 16h30-17h15 : défilé du Cercle Celtique et du Bagad : du Faubourg Chartrain à partir de l’ancien théâtre vers la place Saint Martin par la rue du Change.

– 17h15 : animation place Saint Martin.

– 18h, lâcher de ballons

Naveil :

– 20h, animation de l’apéritif par le Bagad de Saint Nazaire

– 20h30, choucroute de la mer (25e/pers, boissons non comprises)

– 21h, spectacle du Cercle Celtique

– 21h30, dessert : far breton

– 22h, initiation aux danses bretonnes

– 23h, Fest-noz animé par les Musiciens du Bagad de Saint Nazaire. Musiciens et chanteurs du cercle Celtique de Guérande.

– 1h, fin du fest-noz

Rens. et résa. : 02 54 23 61 17 / 06 86 82 57 05 / 02 54 72 76 75

Saint Firmin des Prés :

– Randonnées équestres : insc. et départs de la Maison des associations, de 8h à 10h30, rens. 06 87 33 21 90.

Dimanche 23 septembre :

Villiers sur Loir :

Parc du château de la Vallée (parking assuré), avec le car podium du Conseil Départemental et son animateur

Le matin : les randonnées (quel que soit le circuit choisi, le tarif d’engagement est à votre bon coeur). En association avec la section cyclotourisme de l’USV – UCV et Tacot Club de Ronsard. Insc. dès 8h place de la mairie, départ groupé à 8h30.

– Randonnées pédestres : 5, 10 et 15 km.

– Randonnées VTT : 15, 35, 42 ou 50 km (port du casque obligatoire).

– Randonnée cyclotouriste : 60 km.

A Montoire sur le Loir, ravitaillement offert aux participants de la rando cyclo. Arrivée vers 11h30/12h30, parc de la Vallée à Villiers, en présence des élus. Animation par le Bagad de St Nazaire et le Cercle Celtique.

L’après-midi : les animations

– 15h, départ de nos amis bretons : ovation

– exposition de voitures anciennes par le Tacot Club du Ronsard, danses avec l’ass. Vendôme Show, balades à dos de poneys avec le centre équestre Ecurie Naveil Equitation, initiation au tir à l’arc, trampoline, structures gonflables, jeux d’adresse enfants et adultes, pêche à la ligne, maquillage, concours de lâcher de ballons, vente d’enveloppes (toutes gagnantes).

En soirée :

– tirage au sort des gros lots, lâcher de ballons

Stands d’informations : don d’organes, vaincre la mucoviscidose, Ligue pour la Protection des oiseaux (LPO)

Restauration, buvette sur place

Parkings assurés par l’ass. des Cibistes de Villiers s/Loir.

http://vaincrelamuco.org / 02 54 23 61 17 / 06 86 82 57 05

