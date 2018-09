Du nouveau ! Une nouvelle…

Héloïse Galbert intègre l’équipe commerciale du Petit Vendômois. A 21 ans, après l’obtention d’un BTS communication, elle rejoint l’équipe de choc de LPV qu’elle connaît déjà… pour y avoir effectué des stages des plus concluants.

C’est la petite dernière et c’est aussi son premier poste ! Après avoir effectué trois stages prometteurs au sein de la rédaction en 2016 et 2017 (commercial et communication) et avoir réalisé un superbe clip vidéo (1) dans le cadre de la Semaine de la presse à l’école (un carton sur les réseaux sociaux), Héloïse a pris ses fonctions en septembre en qualité d’assistante commerciale, indispensable interface entre les annonceurs et notre régie publicitaire. Dynamique, volontaire et motivée, toute l’équipe de LPV lui souhaite les meilleurs vœux de réussite.

Côté départ, Héloïse vient en remplacement de Blandine Binet-Fleury qui, après des années de bons et loyaux services, s’envole vers un nouvel horizon professionnel. A elle aussi, nous adressons tous nos remerciements et nos bons vœux de réussite !

(1) https://www.youtube.com/watch?v=dybeNnOE4DM

