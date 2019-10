Loir-en-Vallée : la culture pour tous

Le 20 juin, la commune de Loir-en-Vallée (nouvelle commune au 1er janvier 2017 réunissant Lavenay, La Chapelle-Gaugain, Poncé-sur-le-Loir et Ruillé-sur-Loir) avait reçu le premier prix, d’un montant de 30 000€, décerné par le Fonds «Handicap et Société» pour son projet intitulé «Passion et partage de lecture pour tous et par tous».

A la mi-septembre, le maire, Galiène Cohu, a fait le point des premières mesures de mise en œuvre : «En milieu rural, a-t-elle expliqué, les personnes âgées sont frappées d’une double peine : elles peuvent difficilement se déplacer, donc accéder aux bibliothèques, quand elles existent ; par ailleurs, elles sont souvent malvoyantes et les livres «à large vision» paraissent inadaptés parce que trop volumineux. S’il est possible de remédier à ce problème, les équipements nécessaires, souvent sophistiqués, sont onéreux. Parmi les actions que nous avons retenues figurent : l’achat, pour la bibliothèque, d’appareils permettant de se connecter à des livres audio qui pourront être prêtés aux particuliers et l’abonnement numérique à certains médias qui nécessitera l’acquisition de tablettes pour leur lecture ; mais, comme l’on ne peut s’abonner à tous, nous mettrons également à la disposition des lecteurs du matériel servant de loupe pour la lecture des journaux et des magazines.»

Pour les personnes ayant perdu leur autonomie, la bibliothèque doit devenir mobile ; le service doit se déplacer dans chacune des communes qui composent Loir-en-Vallée ; au début, il s’agira de points fixes, l’offre étant affinée progressivement en fonction des demandes.

Une compagnie de théâtre locale, «La Fille du vent», dirigée par Marie Strehaiano, va sensibiliser son auditoire à la lecture à haute voix. Intervenant dans les EHPAD, elle permettra aux résidents d’écouter des contes et aussi de se transformer eux-mêmes en conteurs et de faire bénéficier les autres de leurs talents. La compagnie interviendra dans les trois EHPAD de la commune nouvelle. ««Un cercle vertueux» est à mettre en place », ainsi que l’a souligné le maire. La municipalité jouera donc, à cet égard, un rôle fédérateur. Pour piloter le projet, une apprentie en BTS, SP3S (Services et prestations secteur sanitaire et social) a été recrutée. Une fraction du prix que nous avons reçu sera affectée à sa rémunération pour ce travail.

«Au final, notre participation à ce type de projet exerce un effet multiplicateur, a observé Galiène Cohu, ainsi nous avons été contactés par la Région pour répondre à un autre appel à projet concernant un concert de Nantes-Angers-Opéra dans un EHPAD».

Xavier et Sabine Campion

Ce Fonds «Handicap et Société» possède une triple vocation :

le mécénat, qui permet donc de soutenir des projets associatifs, culturels, etc.

une action politique et de recherche avec la création du Club « Handicap et Société » ;

enfin une mission d’accompagnement matérialisée par le lancement d’un premier appel à projet en 2018 ; celui présenté par Loir-en-Vallée vise à permettre, en zone rurale, l’accès de tous à la culture au moyen de la lecture.

Le Petit Vendômois