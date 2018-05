Mélanie s’occupe de tout

Depuis novembre dernier, Mélanie Chanteclaire propose ses services aux particuliers et aux entreprises. Démarches administratives, comptabilité, gestion, cours d’informatique, déclaration fiscale, dossier retraite… Formée à la Chambre des métiers et de l’artisanat de Blois, la jeune entrepreneuse vendômoise fait tout pour vous simplifier la vie.

Pourquoi ce choix professionnel ?

D’abord parce que c’est un métier que je connais bien. J’ai exercé, entre autres, au sein du cabinet du Docteur Viau, à Saint-Ouen, en qualité de secrétaire médicale, j’y étais salariée. Ensuite, j’ai fait le choix de l’indépendance en optant pour un statut d’auto-entrepreneur. Pour ce faire, j’ai intégré un parcours de formation, désormais obligatoire, à la Chambre des métiers de Blois. Huit semaines qui m’ont permis de valider mes compétences et la viabilité de mon projet auprès d’un jury de professionnels.

Qui fait appel à vos services ?

Essentiellement des artisans, des médecins, des petites entreprises qui n’ont pas de temps à consacrer à la gestion ni les moyens d’embaucher un salarié pour un surcroît temporaire d’activité. C’est une démarche de professionnelle à professionnels. Pour les artisans et autres, par exemple, cela les dispense de la nécessité d’avoir un bureau dédié puisque je me déplace à domicile avec mon matériel informatique et mon précieux logiciel Opal, lequel répond à toutes les obligations comptables ou aux normes de gestion..

Ensuite, ma démarche est plus altruiste, je viens au service des particuliers afin de simplifier leurs démarches administratives, à petits prix. La gestion du quotidien passe de plus en plus par Internet. Et ce n’est pas simple pour tout le monde ! Déclaration d’impôts, bientôt obligatoire en ligne, papiers d’identité, cartes grises, passeport, courriers, mails, traitement des photos… Et tout le monde ne dispose pas forcément d’un ordinateur et d’une connexion à la maison. Les personnes âgées, par exemple, sont parfois perdues devant un formulaire à remplir sur le Web. Sans parler de la constitution d’un dossier pour faire valoir ses droits à la retraite, fastidieux, angoissant et chronophage. Je m’occupe de tout, jusqu’à me déplacer dernièrement à la MSA, au Mans, afin d’accélérer le traitement d’un dossier pour un de mes clients qui en attendait désespérément le règlement.

Dans les deux cas, particuliers et entreprises, je me déplace à domicile, sans facturer de déplacement, avec mon ordinateur et une connexion qui me permettent de travailler sur place, et ce dans un rayon de 50 kilomètres autour de Vendôme. En moyenne, je passe deux heures à analyser le besoin et y apporter une solution.

Quels sont les avantages à avoir recours à vos prestations ?

Pour une entreprise, c’est un gain de temps. Pas de candidat à sélectionner pour un court CDD, pas de charges, pas de contraintes horaires et une disponibilité immédiate. Rapidement, la confiance s’installe. Pour preuve, le Docteur Viau, chez qui j’étais salariée, fait désormais partie de mes clients. Au même titre que Terres de la Bible, un voyagiste qui est installé à l’espace de coworking de la gare TGV.

Quant aux particuliers, c’est un vrai soulagement. Plus de stress, un gain de temps, des dossiers complexes résolus rapidement et, si besoin, je propose des cours de bureautique, à partir de 15 euros, pour les aider à gérer seuls leurs futures démarches en ligne.

Mel’@ny : 07 83 47 03 93, melaniechanteclaire@gmail.com.

Prestation au forfait, à l’heure, tarifs dégressifs et étudiés.

Jean-Michel Véry