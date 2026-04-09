Mieux informer, mieux protéger

En avril, la brigade territoriale mobile de Thoré-la-Rochette programme diverses actions ouvertes au public.

Accueil du public dans le Gendtruck, camping-car spécialement aménagé pour renseigner, informer, recueillir mains courantes et plaintes :

• Oucques le 8 avril de 9h30 à 11h30

• Talcy le 8 avril de 15h à 17h

• Villierfaux le 9 avril de 15h à 17h

• Couture le 10 avril de 9h30 à 11h30

• Authon le 10 avril de 15h à 17h

• Trôo le 14 avril de 9h30 à 11h30

• Azé le 14 avril de 15h à 17h

• Villedieu le 15 avril de 9h30 à 11h30

• Villiers le 15 avril de 15h à 17h

• Séris le 16 avril de 15h à 17h

• Josnes le 17 avril de 9h30 à 11h30

• St Hilaire le 17 avril de 15h à 17h

• Souday le 21 avril de 9h30 à 11h30

• La Ville-aux-Clercs le 21 avril de 15h à 17h

• Coulommiers le 22 avril de 9h30 à 11h30

• Crucheray le 22 avril de 15h à 17h

• Fontaine Raoul le 23 avril de 15h à 17h

• Sargé le 24 avril de 9h30 à 11h30

• Lavardin le 24 avril de 15h à 17h

• Morée le 28 avril de 9h30 à 11h30

• Lunay le 28 avril de 15h à 17h

• Chambord le 1er mai lors de la brocante