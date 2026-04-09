Mieux informer, mieux protéger
En avril, la brigade territoriale mobile de Thoré-la-Rochette programme diverses actions ouvertes au public.
Accueil du public dans le Gendtruck, camping-car spécialement aménagé pour renseigner, informer, recueillir mains courantes et plaintes :
• Oucques le 8 avril de 9h30 à 11h30
• Talcy le 8 avril de 15h à 17h
• Villierfaux le 9 avril de 15h à 17h
• Couture le 10 avril de 9h30 à 11h30
• Authon le 10 avril de 15h à 17h
• Trôo le 14 avril de 9h30 à 11h30
• Azé le 14 avril de 15h à 17h
• Villedieu le 15 avril de 9h30 à 11h30
• Villiers le 15 avril de 15h à 17h
• Séris le 16 avril de 15h à 17h
• Josnes le 17 avril de 9h30 à 11h30
• St Hilaire le 17 avril de 15h à 17h
• Souday le 21 avril de 9h30 à 11h30
• La Ville-aux-Clercs le 21 avril de 15h à 17h
• Coulommiers le 22 avril de 9h30 à 11h30
• Crucheray le 22 avril de 15h à 17h
• Fontaine Raoul le 23 avril de 15h à 17h
• Sargé le 24 avril de 9h30 à 11h30
• Lavardin le 24 avril de 15h à 17h
• Morée le 28 avril de 9h30 à 11h30
• Lunay le 28 avril de 15h à 17h
• Chambord le 1er mai lors de la brocante
Réunions publiques de prévention sur les escroqueries et le démarchage :
• Vendôme, aux Jardins d’Arcadie le 16 avril à 10h30 pour les résidents