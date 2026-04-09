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Mieux informer, mieux protéger

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octobre 24 51

En avril, la brigade territoriale mobile de Thoré-la-Rochette programme diverses actions ouvertes au public.

Accueil du public dans le Gendtruck, camping-car spécialement aménagé pour renseigner, informer, recueillir mains courantes et plaintes :

Oucques le 8 avril de 9h30 à 11h30
Talcy le 8 avril de 15h à 17h
Villierfaux le 9 avril de 15h à 17h
Couture le 10 avril de 9h30 à 11h30
Authon le 10 avril de 15h à 17h
Trôo le 14 avril de 9h30 à 11h30
Azé le 14 avril de 15h à 17h
Villedieu le 15 avril de 9h30 à 11h30
Villiers le 15 avril de 15h à 17h
Séris le 16 avril de 15h à 17h
Josnes le 17 avril de 9h30 à 11h30
St Hilaire le 17 avril de 15h à 17h
Souday le 21 avril de 9h30 à 11h30
La Ville-aux-Clercs le 21 avril de 15h à 17h
Coulommiers le 22 avril de 9h30 à 11h30
Crucheray le 22 avril de 15h à 17h
Fontaine Raoul le 23 avril de 15h à 17h
Sargé le 24 avril de 9h30 à 11h30
Lavardin le 24 avril de 15h à 17h
Morée le 28 avril de 9h30 à 11h30
Lunay le 28 avril de 15h à 17h
Chambord le 1er mai lors de la brocante

Réunions publiques de prévention sur les escroqueries et le démarchage :
Vendôme, aux Jardins d’Arcadie le 16 avril à 10h30 pour les résidents

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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