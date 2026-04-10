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Résurgence restaure le patrimoine depuis 55 ans, assemblée générale et conférence

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avril 26 5

Bien connue pour ses actions bénévoles de sauvegarde et de restauration du patrimoine bâti et des vitraux en Vendômois, l’association Résurgence accueillera lors de son assemblée générale une conférence/table ronde sur les lavoirs, éléments de fort patrimoine public et privé, attachés à la mémoire collective.

L’année passée, la 55e de son existence, Résurgence a enchaîné, avec son atelier vitrail, restaurations et travaux sur plusieurs propriétés dont Pray, Pesou, Saint-Jean-Froidmentel. Vendôme aussi, notamment ses chantiers de patrimoine bâti, de la croix de l’Arche à Lisle au puits de Houssay en passant par la chapelle de Rocheau à Fréteval, l’achèvement de la restauration et de l’équipement de la Grange de la Couture à Montoire qui est désormais autorisée à la location, et le chantier participatif du lavoir de Meslay.

Conférence sur les lavoirs

Le thème choisi à l’actif de l’association servira de thème à la conférence qui réunira, sous la forme d’une table ronde sur les lavoirs, plusieurs intervenants concernant ces éléments de petit patrimoine de la commune : leur usage autrefois et aujourd’hui, leur mise en valeur et restauration et même leur côté sentimental « Ce qui était dit au Lavoir» par Jean-Jacques Loisel, historien du patrimoine, sujet de son dernier livre qui pourra être dédicacé. Un diaporama Résurgence illustrera le tout, avec le verre de l’amitié.

Assemblée générale et conférence, samedi 11 avril à 15h
Salle des Greniers de l’Abbaye à Vendôme, gratuit

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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