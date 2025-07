Nouveau programme d’Explo’radio 41

Radio des jeunes de Territoires Vendômois, Explo’radio 41 diffusera en direct du 21 au 25 juillet sur la bande FM différentes émissions préparées par de jeunes Vendômois. Portée par la direction enfance-jeunesse et animée, réalisée et mise en onde avec et par les jeunes, Explo’radio 41 est un média local comme on les aime car il valorise les initiatives locales. En effet, les jeunes peuvent s’exprimer dans un cadre exigeant, les interviews demandent beaucoup de préparation. Explo’radio 41 déploie tout au long de l’année, lors des vacances scolaires, un plateau radio mobile et itinérant lors d’un événement par exemple, à la rencontre sur le terrain. En juillet, elle sera à nouveau sur les ondes avec de nouveaux reportages.

Du 21 au 25 juillet. Bande FM pas encore définie au moment de l’impression du journal mais que vous pouvez écouter en direct sur Du 21 au 25 juillet. Bande FM pas encore définie au moment de l’impression du journal mais que vous pouvez écouter en direct sur exploradio.fr