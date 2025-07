Le festival-académie Quatuor à Vendôme reprend ses quartiers dans le pays vendômois du 22 au 27 juillet et proposera de nombreux moments musicaux à Areines, Lavardin, Thoré-la-Rochette, Villiers-sur-Loir et Vendôme.

Comme chaque année depuis 2017, une vingtaine de jeunes artistes sont reçus au campus de Monceau Assurances et se perfectionnent auprès du Quatuor Voce, de Rémi Delangle et de leurs invités. En ouverture du festival, la chapelle Saint-Jacques résonnera des notes celtiques et festives des Curious Bards. Elle accueillera aussi l’esprit de Mozart et son amour pour l’alto à travers d’enthousiasmants quintettes à cordes. Lors d’une grande soirée conviviale, Zone I sera un haut lieu de découvertes avec les artistes de Superklang (violon et percussions) en contrepoint du duo Vassilena Serafimova et Rémi Delangle (marimba et clarinette). Enfin, Schubert et sa célèbre Truite promettent un moment joyeux et des retrouvailles : l’église de Villiers-sur-le-Loir après sa belle restauration et la compagnie des musiciens réunis autour du pianiste Tanguy de Williencourt et du contrebassiste Frédéric Alcaraz ! Côté festival off (en participation libre), les moments musicaux feront étape dans les magnifiques églises d’Areines et de Lavardin, aux caves Loupin de Villiers-sur-le-Loir, et pour la première fois à la gare de Thoré-la-Rochette… Sans oublier deux événements au château de Vendôme, écrin magique pour une déambulation musicale des jeunes talents de l’académie et pour le traditionnel impromptu au jardin suspendu. Cette année, le public pourra s’aventurer davantage dans l’univers de l’académie, en assistant à des masterclasses. Enfin, le Happy End imaginé par les académiciens aura lieu à l’auditorium de Monceau Assurances. Moments musicaux à 11h, masterclasse publique à 15h, déambulation ou soirée champêtre à 19h, et grands concerts à 20h30, Quatuor à Vendôme propose de la musique à toutes et tous et pour tous les moments de la journée.

PROGRAMME QUATUOR A VENDÔME du 22 au 27 juillet

Mardi 22 Juillet à 20h30

The Curious Bards «Indiscrétion celtique»

Chapelle Saint-Jacques, Vendôme

Quatuor Varen , quatuor à cordes

Les Moments Musicaux

Église d’Areines (participation libre)

Mozart à Vendôme

Quatuor Voce, quatuor à cordes Julian Boutin, alto

Chapelle Saint Jacques, Vendôme

Quatuor Voce et Julian Boutin , alto

Les Moments Musicaux – Mozart

Église de Lavardin (participation libre)

Superklang (19h) espaces musicaux insolites

Sur le pouce Interlude gourmand (20h)

Duo Serafimova & Delangle (21h) Marimba et clarinette

Zone I, Thoré-la-Rochette

Carte blanche à Frédéric Alcaraz , contrebasse

Les Moments Musicaux

La Gare, Thoré-la-Rochette (participation libre)

Déambulation musicale avec les étudiants de l’académie

Parc Château de Vendôme

Concert surprise, Carte blanche aux étudiants de la 9e Académie Quatuor à Vendôme

Les Moments Musicaux

Caves Loupin, Villiers-sur-Loir (participation libre)

Impressions romantiques Tanguy de Williencourt, piano, Rémi Delangle, clarinette, Cécile Roubin, violon, Guillaume Becker, alto, Arthur Heuel, violoncelle et Frédéric Alcaraz, contrebasse

Église de Villiers-sur-le-Loir

Carte blanche au Quatuor Voce, Rémi Delangle, Frédéric Alcaraz et les stagiaires de l’académie.

Les Impromptus du Château

Jardins suspendus, château de Vendôme

Happy end

Campus de Monceau Assurances (participation libre)