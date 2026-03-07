Nouveaux horaires pour les MDS

Les Maisons départementales des Solidarités (MDS) du Loir-et-Cher sont le service public de proximité qui garantit l’accès aux droits fondamentaux et apporte un soutien aux familles, aux personnes âgées, en situation de handicap ou en insertion professionnelle. Onze MDS (et bientôt treize avec Montrichard en septembre et Fréteval à la fin de l’année) et leurs antennes maillent le territoire pour informer, conseiller et orienter tous les Loir-et-Chériens. Depuis le 1er mars, les MDS proposeront des horaires d’accueil téléphonique (9h30-12h/13h30-16h du lundi au vendredi sauf le mardi après-midi). Quant à l’accueil physique sans rendez-vous à Vendôme, Blois et Romorantin, il se fera de 9h à 12h du lundi au vendredi.

